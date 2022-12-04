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感眾恩：芝加哥佛光協會慶「有你真好」感恩活動

本報芝加哥訊
住持永嘉法師與監寺有恆法師,頒贈節目表演者獎品,並一起合影。
住持永嘉法師與監寺有恆法師,頒贈節目表演者獎品,並一起合影。

在歡慶感恩節的時刻，芝加哥佛光會第一分會也應節於日前舉辦「有你真好」感恩聯誼活動，邀請各分會的會員共同參與，藉由活動，會員們彼此交流、聯誼、關懷，如同是一家人，相互惜福，感恩陪伴!

寒冷冬季裡，「有你真好」的音樂飄揚在寺院道場裡，在主持人崔萍燕師姐的開場，第一分會長林采菱及督導黃于文的致詞後，活動正式開始。活動包含了趣味的競賽遊戲以及精采的表演節目，遊戲考驗著個人的創意與隊員之間的默契。每一組都非常熱烈、積極的參與，加油聲不斷，相互鼓勵聲援!

佛光小菩薩馮紫栩及馮云翊姊弟，以鋼琴、大提琴合奏世界名曲，第一分會會長林采菱的孫女宗野愛璃，也表演拿手的小提琴曲目。孩子們純熟，精彩的表演，展現出大將之風。接著由第一分會林采菱、謝芳媛、崔萍燕和郭笑榮師姐們，合唱「快皈投佛陀座下」，優美的旋律，裊繞整個道場，住持永嘉法師的壓軸獨唱，將「西方」歌詞中的意義傳遞給每一位佛光人。

永嘉法師表示：在佛法上要報的四重恩是「國家恩•父母恩•師長恩•眾生恩」 ，從今天佛光人集體創作的活動中，體認佛門裡「感恩，有你真好」的意義，實現星雲大師行三好運動，時時心存感恩!

最後在「四海都有佛光人」、「我的家鄉在佛光山」的大合唱中，圓滿結束。協會理事馮錦秀表示，第一分會以[人間音緣]歡唱、團舞律動、樂器演奏和遊戲競賽方式，帶動整個活動溫馨和樂，讓參加的人個個融入其中，歡喜愉悅，真的「有你真好」(人間社李春勇供稿)。

住持永嘉法師及監寺有恆法師,引導大家於佛前圓滿團體大合照。
住持永嘉法師及監寺有恆法師,引導大家於佛前圓滿團體大合照。
佛光小菩薩馮紫栩及馮云翊姊弟,為大家帶來鋼琴與最小的大提琴世界名曲的合奏。
佛光小菩薩馮紫栩及馮云翊姊弟,為大家帶來鋼琴與最小的大提琴世界名曲的合奏。
住持永嘉法師及監寺有恆法師,為趣味競賽獲勝者(第三組)頒贈獎品並合影。
住持永嘉法師及監寺有恆法師,為趣味競賽獲勝者(第三組)頒贈獎品並合影。
佛光小菩薩宗野愛璃,也以小提琴演奏了應節的歡愉曲目。
佛光小菩薩宗野愛璃,也以小提琴演奏了應節的歡愉曲目。
佛光人崔萍燕、謝芳媛、郭笑榮和陳林采菱師姐們(由左至右),以美妙的歌聲，表演合唱...
佛光人崔萍燕、謝芳媛、郭笑榮和陳林采菱師姐們(由左至右),以美妙的歌聲，表演合唱出了「快皈投佛陀座下」的真、善、美之義。
住持永嘉法師帶動大家一起合唱(四海都有佛光人),佛光人歡唱並聞樂起舞。
住持永嘉法師帶動大家一起合唱(四海都有佛光人),佛光人歡唱並聞樂起舞。

芝加哥

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