台灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴演唱會　芝加哥站 12/11 Hard Rock Live 隆重登場

台灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴演唱會芝加哥站 12/11 Hard Rock Live 隆重登場！

張惠妹世界巡回演唱會芝加哥 站將於 12/11 在印第安那州 Hard Rock Live 隆重登場。台灣著名流行女歌手張惠妹，是華語樂壇最具影響力的重要人物之一，也是華語樂壇90年代中期至今最具代表性的實力派天后。全部專輯總銷量在台灣超過1000萬張，全亞洲累積銷量更達到5000萬張，是亞洲華語流行女歌手銷售紀錄和演唱會人數紀錄保持者。作品《不顧一切》《旅程》等。2010年6月，張惠妹在台灣金曲獎連奪6獎，刷新周杰倫 贏5獎記錄。張惠妹可算是當今華語歌壇公認的，當之無愧的歌后，如果你曾經被張惠妹的任何一首歌曲感動過，那么這肯定是你不可以錯過的一場演唱會。如需更多資訊，請致電 718-888-3113，網上售票 www.iemshowplace.com，VIP $288/$238/$188/$138。

張惠妹，就和她的名字一樣，淳朴的不加任何修飾，而就是這種渾然天成的魅力，讓她深深的震撼了每個歌迷的心靈。1996年12月13日，一個青澀朴實的台東女孩開始踏上這個屬於她的舞台，誰也不會想到最后她能夠成為創造一個時代的天后。 張惠妹可算是當今華語歌壇公認的，當之無愧的歌后。自出道以來，張惠妹曾帶給過我們數不清的好歌和無數的驚喜。無論是動感勁爆的舞曲，還是柔情似水的慢歌，都被她婉轉動人的歌喉詮釋得唯美如天籟。

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