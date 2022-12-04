芝城第一屆“健明足球錦標賽”萬向隊奪冠（紅衣），芝加哥水牛隊摘得亞軍（藍衣）。

正當四年一度的世界杯“足球 賽”在卡塔爾進行得如火如荼之際，芝城第一屆“健明足球錦標賽”也於日前在西郊威斯蒙特（Westmont Yard Indoor Sports Complex）”落下帷幕。這場賽事由芝加哥 足球愛好者 Jimmy Lei（雷國棟）和 Jason Chooi(崔國威)發起并組織成五隊包括大芝加哥地區的 Teamwork（1隊、2隊），萬向足球隊，芝加哥水牛隊（Buffalos Chicago) 、印第老虎隊（Naperville Indy Tiger）進行車輪戰比賽，經過激烈競技，最終實力強勁的萬向隊奪得冠軍寶座，而芝加哥水牛隊摘得亞軍。本次“健明足球錦標賽”由百佳香港超市集團冠名贊助，協辦贊助商還包括有 Sushiplus、奇跡廣告和舜間攝影室的大力贊助。

百佳香港超市集團董事長陳健明，11區區長李惠華，香港華協會顧問梅小平、董事余杏瑜出席第一屆“健明足球錦標賽”開球及剪彩儀式，皇上皇餐廳老板馬森柱也在稍後也出席了頒獎典禮。比賽開幕式由奇跡廣告總裁趙奇主持，知名歌手陳瀟傾情演唱了2022世界杯主題曲“Dreamers”，梁伯昌率精武醒獅團舞獅助興。芝加哥第11區區長李惠華（Nicole Lee）和百佳香港超市集團董事長陳健明分別致辭，并齊齊為比賽開球，宣佈比賽正式開始。

陳健明董事長首先致辭對關心支持社區足球事業發展的各界朋友表示衷心感謝，并預祝賽事圓滿成功！陳健明聲稱，足球運動在我們華人 社區中有著深厚的群眾基礎，隨著足球活動的日益增多，足球愛好者數量也不斷增長，但我們華人社區足球運動長期沒有一個協調組織，影響了足球運動的健康持續發展，為了改善這種狀態，我們乘卡塔爾世界盃之東風，同時也為回饋廣大社區華人對百佳香港超市集團的長期支持，集團決定成立並贊助「健明足球錦標賽」。陳健明強調，我們有信心和有能力辦好今後的「健明足球錦標賽」，并將以實際行動推動社區體育事業持續向前發展。

芝加哥第11區區長李惠華在致辭中對這場足球賽事的舉辦表示祝賀。她也感謝組織者的邀請，并稱期待與大家一起享受足球運動帶來的快樂，她也讚揚賽事組織者透過組織體育賽事的方式，將芝加哥各個社區的華人群體團結起來是一件很有意義的事。多年的賽事組織者 Jimmy（雷國棟）和 Jason Chooi(崔國威) 表示，芝加哥地區有著非常多的足球愛好者，他們舉辦比賽是為大家提供一個切磋球技，交流心得的平台。他們聲稱，這次賽事有5隊隊員參加比賽，年齡在15歲至56歲之間，賽場上也不泛父子兵上陣。Jimmy 和 Jason 也希望借著足球運動團結起來，讓華人社區更有凝聚力。