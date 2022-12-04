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假期待辦事項清單中應包含對抗COVID 的保護

本報芝加哥訊
資料來源：We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動。
資料來源：We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動。

預計今年冬天感染 COVID 的人數會增加，沒有人會希望精心安排的假期計劃因疾病而中斷。Tiffany Moon 博士是一名 美籍華裔 麻醉師，也是兩個孩子的母親。她鼓勵所有人接種預防奧密克戎(Omicron)毒株的更新版疫苗。她在一篇 Instagram 帖文中稱：「接種更新版疫苗，在與親朋好友聚會時，保護大家的健康」。

以下為有關 COVID COVID 疫苗的常見問題解答：

疫情持續至今，我是否仍需要接種 COVID 疫苗？是的。儘管 COVID 已持續數年，但仍可能導致嚴重疾病，對於尚未接種疫苗的人群尤為如此。年滿 50 歲人群以及慢性病（如糖尿病、心臟病或肺部疾病）患者，在感染 COVID 後更容易出現嚴重症狀。儘管接種疫苗後仍有可能感染 COVID，但可以防止出現最嚴重的後果。

COVID 更新版疫苗，可接種更新版疫苗的人群為年滿 5 歲，已接種 COVID 基礎劑次，最後一劑疫苗的接種時間為兩個月前。更新版疫苗能預防原始的 COVID 病毒與奧密克戎病毒。

為何應在假期前接種疫苗？在假期前接種疫苗，不僅可以讓自己更愉快地享受假期美好時光，還可保護易受疾病影響的親朋好友。疫苗可保護您的健康，但通常需要兩週才能提供全面有效的保護，因此接種疫苗是明智選擇並建議您儘快接種更新版疫苗。更新版疫苗接種時間，與您上一劑疫苗的接種時間應間隔兩個月。

如果 COVID 檢測結果呈陽性，我該怎麼做？如果您出現 COVID 感染症狀，請留在家中並接受 COVID 檢測。如果檢測結果呈陽性，至少居家五天，同時諮詢醫生。年滿 50 歲群體與慢性病患者（如糖尿病、心臟病或肺部疾病）屬高危人群，應該在出現 COVID 症狀的第一時間聯絡醫生，諮詢是否需要開具處方藥物進行 COVID 治療，以免因此而住院。使用抗病毒與單克隆抗體藥物可有效治療 COVID。醫生將根據您出現的併發症風險開具處方藥物。即使在最初出現 COVID 症狀後的幾天內服用這些藥物，也可有效預防病情嚴重至住院甚至死亡。  

COVID 疫苗目前供應量充足，而且免費。如需更多資訊及尋找疫苗，請瀏覽  www.vaccines.gov。

疫苗 檢測 心臟病

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