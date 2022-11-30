芝城活動看板╱中華會館職員選舉、美亞協會籌款頒獎

芝中華會館 12/4新一屆職員選舉

●中華會館日前召開全體董事大會，已完成二零二三年度新科職員初選提名，現定於2022年12月4日（星期日）上午十時至下午四時在本會館會議廳進行複選投票，隨即開票並宣佈複選結果。敬希各會員踴躍參加。

2.中華會館定於2022年12月6日（星期二）舉辦聖誕節 的慶祝活動，屆時Hard Rock Casino將派人參加並為參與耆老午餐的耆老們送上節日禮品。

註：Hard Rock Casino的人員將在11:00AM左右到達中華會館。

美亞協會 12/10年度籌款頒獎會

●美亞健康協會將在12月10日晚間6時至8時30分，舉辦「明天會更好」年度籌款頒獎晚會，籌得的善款將用於回饋僑社，服務社區，發展更多的服務項目。

美亞是非盈利的健康公益組織，宗旨是服務社區，提高亞裔 的健康水平。晚宴地點在南華埠 富麗華餐廳(2828 S. Wentworth Ave. Chicago)，票價有100元、150元兩種，有意購票者，可電洽Cindy Lee(312)225-8659或劉紅(312)403-8899。