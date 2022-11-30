芝城首個亞裔多數選區 7人送件角逐區長

李惠華。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市50區區長明年2月底也將進行改選，芝加哥選委會統計，截至28日為止，共有210名有意參選者提交選民請願簽名。芝市史上第一個亞裔 多數選區，也是華裔選民聚居的11區，有七人送件準備參選，其中替補前區長唐信的現任11區區長李惠華(Nicole Lee)，以及華埠 治安互助會共同發起人曾偉民(Don Don)為華裔。

曾偉民。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠更好團結聯盟主任陳本恩特別提醒，新一屆11區區長選舉，將依照全新的選區地圖投票，因為芝加哥選委會已經在11月月8日的普選執行了新的11區選區地圖，尤其華埠已經畫入11區，不再隸屬於25區，選民務必留意屆時投票地點與相關信息。

明年區長選舉競爭激烈，資料顯示，有15個區長席次吸引多達103人角逐，這幾個席位都是原有區長退休，或改選其他職位，也有轉換職場而辭職者，數據指出，21區區長有多達14人送交選民簽署請願書，名列全市競爭熱度最高的席次。

排名第二激烈的選區為第六區，該區由於原區長索以爾(Roderick Sawyer)改選芝加哥市市長，其留下的職位吸引了13人加入爭與角逐。

送交11區區長競選簽署請願的人數也多達七人，包括由市長萊特福特指派替補已入獄前區長唐信職位的李惠華外，還有席阿拉維諾(Anthony Ciaravino)、愛爾維拉‧吉孟內茲(Elvira Jimenez)、安布里亞(Ambria Taylor)、佛洛蘭‧吉孟內茲(Froylan Jimenez)、德米特洛(Steve Demitro)、曾偉民等六位。

新一屆11區區長選舉對於華裔選民來說格外關鍵，主要因為芝加哥市議會今年5月中旬，已經以43：7的票數，通過最新選區地圖，這份由16個非裔多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區、一個非裔相對多數區組成的新版地圖，還包括該市有史以來第一個亞裔人口過半(50.08%)的「亞裔多數選區」，這份新地圖在11月8日普選時已經開始採用。

依照新的議會法規委員會改良版選區圖，首個亞裔多數選區是根據目前的11區範圍做出調整，包括將華埠、78區等地改畫入既有的11區，同時也把部分皮爾森區(Pilsen)以及較南的橋港區(即卡那利維爾，Canaryville)畫出11區，換句話說，新的11區的亞裔人口將超過半數(50.3%)，華埠也將從25區改為11區的轄區。