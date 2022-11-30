我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

芝城首個亞裔多數選區 7人送件角逐區長

特派員黃惠玲／芝加哥報導
李惠華。(特派員黃惠玲／攝影)
李惠華。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市50區區長明年2月底也將進行改選，芝加哥選委會統計，截至28日為止，共有210名有意參選者提交選民請願簽名。芝市史上第一個亞裔多數選區，也是華裔選民聚居的11區，有七人送件準備參選，其中替補前區長唐信的現任11區區長李惠華(Nicole Lee)，以及華埠治安互助會共同發起人曾偉民(Don Don)為華裔。

曾偉民。(特派員黃惠玲／攝影)
曾偉民。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠更好團結聯盟主任陳本恩特別提醒，新一屆11區區長選舉，將依照全新的選區地圖投票，因為芝加哥選委會已經在11月月8日的普選執行了新的11區選區地圖，尤其華埠已經畫入11區，不再隸屬於25區，選民務必留意屆時投票地點與相關信息。

明年區長選舉競爭激烈，資料顯示，有15個區長席次吸引多達103人角逐，這幾個席位都是原有區長退休，或改選其他職位，也有轉換職場而辭職者，數據指出，21區區長有多達14人送交選民簽署請願書，名列全市競爭熱度最高的席次。

排名第二激烈的選區為第六區，該區由於原區長索以爾(Roderick Sawyer)改選芝加哥市市長，其留下的職位吸引了13人加入爭與角逐。

送交11區區長競選簽署請願的人數也多達七人，包括由市長萊特福特指派替補已入獄前區長唐信職位的李惠華外，還有席阿拉維諾(Anthony Ciaravino)、愛爾維拉‧吉孟內茲(Elvira Jimenez)、安布里亞(Ambria Taylor)、佛洛蘭‧吉孟內茲(Froylan Jimenez)、德米特洛(Steve Demitro)、曾偉民等六位。

新一屆11區區長選舉對於華裔選民來說格外關鍵，主要因為芝加哥市議會今年5月中旬，已經以43：7的票數，通過最新選區地圖，這份由16個非裔多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區、一個非裔相對多數區組成的新版地圖，還包括該市有史以來第一個亞裔人口過半(50.08%)的「亞裔多數選區」，這份新地圖在11月8日普選時已經開始採用。

依照新的議會法規委員會改良版選區圖，首個亞裔多數選區是根據目前的11區範圍做出調整，包括將華埠、78區等地改畫入既有的11區，同時也把部分皮爾森區(Pilsen)以及較南的橋港區(即卡那利維爾，Canaryville)畫出11區，換句話說，新的11區的亞裔人口將超過半數(50.3%)，華埠也將從25區改為11區的轄區。

華埠 亞裔 芝加哥

上一則

推翻富頓郡法官裁決 喬州最高院「恢復」懷孕6周禁墮胎

下一則

槍手具威脅仍雇用 維州槍案倖存者告沃爾瑪 求償5000萬

延伸閱讀

華埠堅尼路打假 沒收千萬商品逮17人

華埠堅尼路打假 沒收千萬商品逮17人
聯邦資金減少 疫苗接種率降低 芝加哥疫情升溫

聯邦資金減少 疫苗接種率降低 芝加哥疫情升溫
紐約客談／「紅潮」為何出現在南布碌崙？

紐約客談／「紅潮」為何出現在南布碌崙？
華埠神經內科醫師張錫山38年經驗專治中老年中風

華埠神經內科醫師張錫山38年經驗專治中老年中風
納蘇郡選區重畫 兩黨陷僵局

納蘇郡選區重畫 兩黨陷僵局
華埠商改區設藝術座位區

華埠商改區設藝術座位區

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
通膨加上經濟可能衰退的隱憂，專家建議想要省錢的消費者，年底購物季先做好金額安排。(特派員黃惠玲／攝影)

憂荷包縮水 專家出招教年底購物省錢法

2022-11-26 02:05

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳