伊州房市交易放緩 低價屋漸退出市場

伊州房市交易放緩，從低於25萬價格的房屋明顯減少即可看出端倪。(美聯社)

過去幾個月間，高利率 促使伊利諾州的每月房貸利率上漲了四成，此趨勢也已經開始讓住宅房地產市場開始感受到衝擊，房屋交易出現放緩的其中一個跡象，就是要找到低於25萬的房屋日異困難。

芝加哥伊利諾大學(UIC)房地產系教授麥克米倫(Daniel McMillen)說，房價已經太高，「我期待能夠開始下降」，他表示，房貸利率飆升，通常房市交易也會因此放緩。他指出，今年秋季伊州房屋成交價仍然居高不下，在此同時，房貸利率已經增至7%，這也意味著購屋成本越來越高了。

他說，房市交易放緩的其中一個跡象，就是要找到低於25萬的房屋越來越難了。麥克米倫表示，10月份的伊州房市可以發現，低價房屋開始退出市場，高價房屋則繼續出售，在此同時，很多有能力每月支付1200元房屋貸款的購屋者，現在已經無力購房，因為房貸利率上升，已經將相同價格的貸款月付，推高到2000元或更高，這些買家不得不退出市場，房屋銷售也跟著放緩。

麥克米倫說，受到利率過高影響，原本之前將購屋價格設定在50萬元的買家，現在只能退而求其次，將要買的房價縮減到40萬左右，他建議，如果之前計畫購入三房附車庫房子的買家，現在不妨考慮選擇兩房一衛浴的單位。

「假使這類房子可以接受並願意住一段時間，那麼就有機會藉此累積財產，這樣一來，還可以避免公寓租金 大幅上漲」，麥克米倫說，過去十年裡，有許多小房東 都離開了租賃市場，手中沒有大量房產出租的房東，一般來說不願意跟擁有複雜定價體系的地產企業集團一樣迅速提高房租。

「目前企業型房東調漲租金的速度，比過去快得多，因為他們旗下握有很多出租單位，所以願意冒著失去租戶的風險，然後從願意支付更高租金的房客獲得利潤」。

至於有意購房者是否應該在這時進入市場？麥克米倫說，賣家通常在入冬後會感受到銷售放緩，較明智的做法是靜觀其變，尤其留意利率是否在春季時會調降。

一般而言，每年春季是房屋銷售最繁忙的時期，然而目前無人能預知明年春季的房產市場走向，麥克米倫對於美聯儲抑制通貨膨脹將取得進展相當具有信心，他說，「利率最終會下降」，儘管可能需要一兩年時間，不過，可能再也不會看到房貸利率掉到3%的離譜區間，他說，利率預計將回到4%、5％的範圍。