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芝加哥購物大道店面空置率 比疫前增2倍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市北密大道、環區等黃金商圈的店面，幾乎每三家就有一家空置。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市北密大道、環區等黃金商圈的店面，幾乎每三家就有一家空置。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管新冠疫情大幅減少的遊客、消費者已經大部分回流市場，但芝加哥最著名的購物大道「壯麗一英哩」，仍有將近三分之一，等於超過90萬平方呎的零售空間面積空置，此比率比疫情前還高出了一倍。

根據房地產經紀公司Cushman & Wakefield的報告顯示，疫情前，芝城名店雲集的北密西根大道，就已經受到網路購物衝擊而生意大不如前，包括梅西百貨、Uniqlo、迪斯尼、Express等一家一家的零售旗艦店紛紛關門，空置店面達到歷史新高。

新冠疫情爆發後，這段購物大道的商家面臨新一波的嚴厲挑戰，統計指出，目前總零售面積320萬平方呎的「壯麗一英哩」，有超過90萬平方呎的面積空置未用，幾乎是疫情前空置率的兩倍。

購物大道物業東主代表、JLL董事總經理寇魯索(Peter Caruso)說，北密購物大道上已經結束營業或即將離開的梅西百貨、Banana Republic、The Gap、Best Buy等商店，都是在郊區或其他地方可以找到相同商品的連鎖店，而要吸引更多顧客前往北密西根大道購物，必須開發更多具有特色的店面，例如去年進駐的墨西哥商品專賣店Colores Mexicanos。

柯魯索說，一些關鍵零售區已經從新冠肺炎病毒的低迷中復甦，疫情期間採用的居家辦公模式，導致消費者在住家附近購買了幾乎所有東西，此趨勢為郊區的零售物業帶來生機，部分空置長達五、六年的房子，現在都已經順利租了出去。

Cushman & Wakefield調查指出，今年7月郊區的零售商店人流比疫情前增加了16.6%，而今年上半年，郊區的零售店面積至少租出去410萬平方呎，比去年同期大幅成長了36.3%。

芝市零售商圈不僅是「壯麗一英哩」困在低迷期，Cushman & Wakefield表示，芝市包括環區(Loop)、河北區(River North)、西環區(West Loop)等地區，目前也都有超過三分之一的零售空間空置。

Cushman & Wakefield執行董事總監裡柯許(Gregory Kirsh)表示，北密購物大道的房東們也不用因為現況而感到絕望，因為2009年經濟衰退時，同樣的情形也曾發生，而北密大道花了七年時間才重返輝煌，尤其從橡樹街(Oak St.)到芝加哥河之間的街區，每天人潮平均達5萬5000人。

他指出，「市場將會復甦，但至少會需要七年週期」。

疫情 梅西百貨 零售商

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