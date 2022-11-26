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爭取最低時薪25元 SEIU促芝市長候選人支持

特派員黃惠玲／芝加哥報導
SEIU在芝城會員數以萬計，每逢選舉都是候選人積極爭取支持的目標。(SEIU臉書截圖)
SEIU在芝城會員數以萬計，每逢選舉都是候選人積極爭取支持的目標。(SEIU臉書截圖)

隨著芝加哥選委會開始接受明年市級選舉參選人送交連署名單，芝市市長選情也日益火熱，芝城最具權力的工會SEIU，正在調查參選市長者們對各項勞工議題的政見，其中包括是否支持大幅提高時薪至25元，這份問卷結果將作為SEIU「背書」哪位參選者的評估標準之一。

芝城西環區(West Loop)的皇宮燒烤餐館(Palace Grill)員工薪資，目前已超過該市最低時薪15.4元，SEIU提出的時薪，則將比現行最低時薪高出10元，在皇宮工作的女服務生巴芭雷斯(Tracy Barbalace)對此表示，「那就太好了，我們工作很辛苦，這是我們該得的」。

想爭取獲得SEIU背書的市長候選人，在回答該工會問卷時，都必須回答是否支持最低時薪調高到25元，工會主席凱利(Greg Kelley)說，工會成員希望聽到候選人說，「理解勞工的掙扎」，而有關時薪的問題就是了解候選人觀點的關鍵，不過，工會並沒有對於提出最低時薪升至25元的執行時間要求。

對於皇宮燒烤店的東主來說，從三年前疫情爆發以來，經營餐館的成本已經明顯飆升，假使還要大幅調高工資非常艱難。該餐館老闆雷沛理斯(George Lemperis)說，「如果每小時我付給工人25元薪資，我就沒法靠僅賣8、9元的火腿蛋生存下去」，也就是說，一定要強制提高時薪的話，成本就必須轉嫁給消費者。

一名消費者席蒙(Eric Simon)表示，這種加薪程度，等於他到餐館消費時帳單就會翻一倍，同時也意味著會有更多裁員，有更多藍領以及一般勞工失去工作。

SEIU反駁了上述擔憂，凱利表示，不久前，人們也對時薪調高到15元說了一樣的評論，「反對15元時薪者說，此舉將摧毀企業、對經濟不利」，然而現在證明事實並非如此，工會表示，25元時薪也是一樣的情形。不過，工會說，他們不會公布參與該份問卷候選人的答案。

最低時薪 勞工 芝城

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