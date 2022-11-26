憂荷包縮水 專家出招教年底購物省錢法

通膨加上經濟可能衰退的隱憂，專家建議想要省錢的消費者，年底購物季先做好金額安排。(特派員黃惠玲／攝影)

感恩節後到聖誕節 前為每年購物高峰期，由於通貨膨脹率仍然在7.7%的高點，加上消費者害怕可能出現衰退，許多人都預期收緊今年的購物預算 ，金融專家建議先做好花費金額的分配，盡量到銷售稅低的地方購物，並考慮購買二手產品等，都可以有效節省開銷。

芝城郊區Oakbrook Terrace的金石金融集團(Goldstone Financial Group)理財師飛利浦‧蕭(Phillip Shaw)表示，首先應該將購物預算寫下來，然後分配並列出每個送禮對象的金額，他提醒「切勿花費超過自己能負擔得起的錢」。

其次，每個郡縣的銷售稅率不一，例如在芝加哥市區與郊區，甚至鄰州的稅率，每100元就可能有好幾元差別，建議做好功課，再選擇最低稅率的地方購物。

理財師說，假使在線上購物並比較價格時，建議開瀏覽器上的選項，讓你可以在不被網站追蹤的情況下查看價格，否則如果不匿名的話，這些品牌網站就會知道你在來回再尋找特定商品，有時品牌就會對你想要的產品加價。

此外，善用谷歌搜索產品或公司，看看是否有促銷或優惠代碼可使用。

專家也建議不妨考慮購買「認證過的二手(certified used)或翻新過(refurbished)」的二手電子產品與電器，這類產品往往可以比原價便宜兩成到三成，而且性能跟新的一樣好。

消費者數據資源集團Jungle Scout說，民眾可到長年低折扣的商店購買包裝紙、節日卡片來節省開支。

該公司的專家Michael Scheschuk說，大約25%的消費者今年考慮購買二手節日禮物，還有大約兩成的人表明要自製禮物，這些人自然也將減少節日裝飾的花費，同時也將旅遊開銷縮水，還有些人打算將收到的禮物轉送出去。

今年歲末購物季的玩具、服飾、運動設備等，價格大概平均提高了4%到7％，不過，電視與手機則比去年便宜。

以下商品的漲價幅度，分別為服飾類：4.1%；新車：9.6%；二手車：2％；運動設備：5.7%；玩具、遊戲與遊樂設備：6.7%；機票：42.9%；餅乾：16.8%；火腿：8.7%；牛奶：14.5%；馬鈴薯：15.2%；奶油及黃油：33.6%；其他油脂與油品：18.8%；麵粉：24.6%；蛋：43%。

跌價商品則有電視：跌16.5%；智慧型手機 ：跌22.9%。