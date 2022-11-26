我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

買不下去… 疫情過了遇通膨 華人：難享購物樂

特派員黃惠玲／芝加哥報導

「好不容易撐過疫情期，等到恢復正常的歲末節日，結果今年還是不能完全享受過節快樂，因為所有東西都太貴了」，帶著女兒在芝加哥環區購物的李凱倫說，往年很容易買到20元不到的衣服，今年隨便看件褲子打完折都還要近50元，「真的買不下去」。

儘管滿街商店都紛紛掛上打四折、三折的促銷牌，但在郊區橡樹溪購物中心逛街的Cindy說，感覺品牌服飾定價都調高了，經常逛Gap的她表示，該品牌的毛衣、褲子、外套等，都比以前還貴。

從事代購多年的阿莉說，自從疫情爆發，許多商店紛紛取消感恩節當晚營業後，吃完感恩節大餐後直奔購物中心排隊搶折扣商品的盛況已不復見。

她分享自己今年的觀察與經驗，「感恩節前以及感恩節周末後，其實才是比較便宜的時間段」，她還表示，感恩節前一天她在知名品牌鞋店購物時，看到工作人員將原本一雙售價49.99元的鞋子，全部換成99.99元，然後再掛上「打六折」的促銷牌，「也就是說，黑五價格還比之前促銷價更貴」。

不過，阿莉表示，這是她個人經驗，不清楚其他商家是否也如法炮製，但沒有疑問的是「不論有沒有黑五，商品價格都漲了」。

疫情 黑五 芝加哥

上一則

夏威夷台灣基督長老教會感恩禮拜 共享台式佳餚

下一則

罕見 2夏威夷原住民毆打白人 遭判種族仇恨罪

延伸閱讀

交棒或拚連任 拜登感恩節有功課

交棒或拚連任 拜登感恩節有功課
感恩節「剩餐」如何處理？ 美食家：燉湯最棒

感恩節「剩餐」如何處理？ 美食家：燉湯最棒
感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍
紐約梅西感恩節遊行 外州華人也來看

紐約梅西感恩節遊行 外州華人也來看
感恩團圓飯 華社餐廳一位難求

感恩團圓飯 華社餐廳一位難求
感恩節忙結婚 酒樓影樓忙翻

感恩節忙結婚 酒樓影樓忙翻

熱門新聞

冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

2022-11-18 15:15
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
一項研究指出，佛羅里達州、紐約州及加州是喬治亞州民眾向外州遷徙的前三個最熱門目的地。(美聯社)

喬州人搬家 最愛遷居佛州、紐約、加州

2022-11-23 02:13

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵