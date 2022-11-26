買不下去… 疫情過了遇通膨 華人：難享購物樂

「好不容易撐過疫情 期，等到恢復正常的歲末節日，結果今年還是不能完全享受過節快樂，因為所有東西都太貴了」，帶著女兒在芝加哥 環區購物的李凱倫說，往年很容易買到20元不到的衣服，今年隨便看件褲子打完折都還要近50元，「真的買不下去」。

儘管滿街商店都紛紛掛上打四折、三折的促銷牌，但在郊區橡樹溪購物中心逛街的Cindy說，感覺品牌服飾定價都調高了，經常逛Gap的她表示，該品牌的毛衣、褲子、外套等，都比以前還貴。

從事代購多年的阿莉說，自從疫情爆發，許多商店紛紛取消感恩節當晚營業後，吃完感恩節大餐後直奔購物中心排隊搶折扣商品的盛況已不復見。

她分享自己今年的觀察與經驗，「感恩節前以及感恩節周末後，其實才是比較便宜的時間段」，她還表示，感恩節前一天她在知名品牌鞋店購物時，看到工作人員將原本一雙售價49.99元的鞋子，全部換成99.99元，然後再掛上「打六折」的促銷牌，「也就是說，黑五 價格還比之前促銷價更貴」。

不過，阿莉表示，這是她個人經驗，不清楚其他商家是否也如法炮製，但沒有疑問的是「不論有沒有黑五，商品價格都漲了」。