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伊州逾期駕照換照將截止 最後期限12月1日

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州真實身分證的右上角，印有一顆金色星星。(伊州州務卿官網)
伊州真實身分證的右上角，印有一顆金色星星。(伊州州務卿官網)

伊利諾州州務卿辦公室25日提醒，因為疫情而多次推遲的逾期駕照與身分證寬限申辦日，最終截止日為12月1日(下周四)，假使仍持過期駕照或州民卡者，務必盡快完成換照。

州務卿辦公室從2020年3月疫情爆發後，關閉各監理站，對州民在期限內換照造成困難，因此多次將逾期證件延期，不過，所有逾期駕照、州民卡的最後寬限日為12月1日，換句話說，還未換照者必須在此之前完成換照。

另方面，由於從明年5月3日開始，凡年滿18歲及以上者，必須持有「真實身分證」(REAL ID)才能搭乘國內班機，伊州州務卿辦公室提醒，如果計畫申換真實身分證者，請把握僅剩約6個月時間，前往各監理站辦理，州務卿辦公室也呼籲務必要帶齊所要求文件，以免白跑一趟。

執行真實身分的期限，因為疫情已經展延多次，目前最新執行日為明年5月3日，州務卿辦公室表示，想換真實身分證者，一定要親自前往監理站辦理。

州務卿辦公室指出，申請真實身分必須攜帶證明身分的文件，且提醒收件人員「我要辦真實身分證」，否則很可能因為準備文件不足或沒有溝通清楚，最後僅換成一般的駕照，而非真實身分證。

依照規定，除了攜帶社安卡(也可使用報稅的W2或附有社安號的薪資單代替)、顯示有本人簽名的文件(例如信用卡背面、兌現支票、駕照等)外，還要帶著以下清單中的兩種證明身分的文件：出生證明、美國護照、外國護照且附有1-94表、大使館出具的外國出生報告、公民紙、工卡(EAD)、綠卡、身分證等。

此外，也必須準備兩種居住在伊州的文件證明，例如銀行對帳單、已經兌現的支票、學校成績單、信用卡對帳單、貸款或租房合同、保險卡、退休證明、薪資單、水電費帳單、選民登記卡。

在提出上述文件，並獲得經辦人員核實後，申請者將在當場拿到一張紙質的臨時真實身分證明，然後在未來15個工作日內，真實身分證將郵寄到申請者家中。州務卿辦公室提醒，紙質的臨時身分證明不能作為搭機證明之用。

駕照形式的真實身分證每份收費30元，如果是州民證(State ID)的真實身分證則收取20元費用。

有關伊州申請「真實身分」駕照、州民卡的詳細訊息，可到www.realid.ilsos.gov查詢。

駕照 疫情 伊州

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