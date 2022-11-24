我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

「你有沒有掉東西？」賊趁機下手 芝節日竊案頻傳

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥警局指出，芝市多家「目標百貨」(Target)發生多宗竊盜案，民眾務必提高警覺，根據警方公布的信息，其中許多華人習慣前往、位於華埠旁的南環區(South Loop)的目標百貨，近來就有五宗案例。

警局表示，除了五起發生在克拉克街上的南環區目標百貨外，還有一宗的案發地點在芝市鬧區州街上的目標百貨。

警方說，這些歹徒在偷竊物品當下，如被附近消費者發現時，立即變得咄咄逼人，且會掏出疑似槍枝的不明物體指向目擊者然後逃逸。

華埠商圈近日竊盜也明顯增加，根據第九警分局4日到15日的報告，短短七天該區的竊案多達九宗，其中7日一天就有三起盜竊，9日、11日、12日也分別有兩宗竊案，損失金額不等。

芝加哥郊區諾斯布魯克(North Brook)警局日前特別提到，隨著假日購物季如火如荼地展開，竊案通常只會增加不會減少，該警局呼籲留意針對老年人的扒手小偷。

諾市警方表示，警方正在調查一系列發生在商店和餐館的盜竊案，目前尚不清楚共發生多少類似案例，但警方表示，芝加哥地區其他地方也發生過類似犯罪，他們正在與其他執法機構合作進行調查。

該市警察提醒，永遠不要將錢包或皮包放在無人看管的購物車中，當有人不小心撞到你時要提高警覺，隨時應確保錢包或皮包的拉鍊完全拉好或合上。

警方還說，部分案例中，竊賊還會故意問受害者「你有沒有掉東西？」然後趁受害者轉移注意力時下手偷走財物。

目標百貨 芝加哥 華埠

上一則

大專校聯會 感恩節協助發食物

下一則

澤西市房租暴漲40% 租戶抗爭成功每年漲幅不能超過4%

延伸閱讀

芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美

芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美
大門被砸 法拉盛華人藥房又遭搶

大門被砸 法拉盛華人藥房又遭搶
法拉盛扒手猖獗 華女逛珠寶店被偷錢包

法拉盛扒手猖獗 華女逛珠寶店被偷錢包
貝瑞吉搶竊案頻傳 華人夫婦險遭匪破門而入

貝瑞吉搶竊案頻傳 華人夫婦險遭匪破門而入
紐約法拉盛代客停車 黑衣男伺機開走

紐約法拉盛代客停車 黑衣男伺機開走
法拉盛竊案 受害人損失6000元

法拉盛竊案 受害人損失6000元

熱門新聞

冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

2022-11-18 15:15
北卡州大發生本學期第四次學生自殺事件。(記者王明心／攝影)

疑學業壓力大 北卡州大1學生自殺 本學期已4生了結生命

2022-11-16 12:35
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵