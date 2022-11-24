「你有沒有掉東西？」賊趁機下手 芝節日竊案頻傳

芝加哥 警局指出，芝市多家「目標百貨 」(Target)發生多宗竊盜案，民眾務必提高警覺，根據警方公布的信息，其中許多華人習慣前往、位於華埠 旁的南環區(South Loop)的目標百貨，近來就有五宗案例。

警局表示，除了五起發生在克拉克街上的南環區目標百貨外，還有一宗的案發地點在芝市鬧區州街上的目標百貨。

警方說，這些歹徒在偷竊物品當下，如被附近消費者發現時，立即變得咄咄逼人，且會掏出疑似槍枝的不明物體指向目擊者然後逃逸。

華埠商圈近日竊盜也明顯增加，根據第九警分局4日到15日的報告，短短七天該區的竊案多達九宗，其中7日一天就有三起盜竊，9日、11日、12日也分別有兩宗竊案，損失金額不等。

芝加哥郊區諾斯布魯克(North Brook)警局日前特別提到，隨著假日購物季如火如荼地展開，竊案通常只會增加不會減少，該警局呼籲留意針對老年人的扒手小偷。

諾市警方表示，警方正在調查一系列發生在商店和餐館的盜竊案，目前尚不清楚共發生多少類似案例，但警方表示，芝加哥地區其他地方也發生過類似犯罪，他們正在與其他執法機構合作進行調查。

該市警察提醒，永遠不要將錢包或皮包放在無人看管的購物車中，當有人不小心撞到你時要提高警覺，隨時應確保錢包或皮包的拉鍊完全拉好或合上。

警方還說，部分案例中，竊賊還會故意問受害者「你有沒有掉東西？」然後趁受害者轉移注意力時下手偷走財物。