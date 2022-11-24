「美麗廚房」簽書會 10道台灣美食端上桌

陳美麗新書簽書會，還準備了食譜中的道地台灣小吃供品嘗。(特派員黃惠玲／攝影)

道地的筒子米糕，懷念的炸蚵捲，還有古早味八寶丸子等十道令人垂涎的台灣小吃，讓出席陳美麗最新出版食譜 「美麗廚房」(Meilie's Taiwanese Kitchen)簽書會的鄉親們，不僅擠爆會場購書，更現場品嘗到依照食譜書烹調出的懷念家鄉美味，

陳美麗「美麗廚房」食譜簽書會。(特派員黃惠玲／攝影)

這場簽書會日前在芝加哥 華僑文教服務中心舉行，活動時間還沒有到，就有許多對陳美麗台式料理情有獨鍾的忠實粉絲，湧入會場爭購「美麗廚房」食譜。

數十年來自掏腰包推廣台菜的陳美麗在活動中表示，40多年前從台灣移民到芝加哥時，完全沒有下廚經驗，後來請台灣家人寄了許多食譜過來，一本本翻閱練習，才從中發現料理樂趣，並因緣際會參與推廣台灣美食 的義務工作，她說，之所以出版這本中英對照的食譜，是為了讓下一代從料理過程認識與傳承台灣文化。

駐芝台北經文處處長姜森伉儷(左二、左一)、副處長李唯誠(右一)以及伊州參議會少數黨領袖柯蘭(左三)，均出席了陳美麗(右二)新書 會並予以祝賀。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、副處長李唯誠及伊利諾州州參議會少數黨領袖柯蘭(John Curran)，也參加了當天活動，姜森致詞表示，陳美麗長期推動台灣美食，讓更多人認識瞭解台灣文化之美，他也提到，陳美麗的廚藝出色眾所皆知，他自己也對她的烹調讚不絕口。

柯蘭說，「所有屬於愛、家庭與文化傳承的事物，都是我覺得最美妙的事情，我會把台灣美食的料理書向親友分享」，他也祝賀陳美麗的食譜出版。

新書介紹告一段落後，由陳美麗領軍美食班成員準備的台灣小吃品嘗接著登場，包括五香肉捲、古早味八寶丸子、新竹肉圓、麻油雞飯、炸蚵捲、蒜泥蝦、燻鴨、香菇肉羹、水晶肉包、龍眼年糕、花生糖一道道端上桌，每盤菜餚都讓與會者大飽口福。

美食班成員正在準備筒子米糕。(特派員黃惠玲／攝影)

陳美麗提到，當天活動部分所得將捐給台灣偏遠山區作為強化醫護設施之用。「美麗廚房」食譜書，聚焦台灣小吃，筒子米糕、蚵仔煎、麻油雞飯、碗粿共30道美食，每道菜不僅有詳細的烹煮步驟中英文說明、照片，還附上該道菜的料理影片QR code，只要拿手機一掃，就可以馬上觀看示範影片。