專家預測 食品價格漲勢明年可望緩解

專家預測明年將可看到食品價格下跌。

受到供應鏈 問題、疫情 以及通貨膨脹等影響,過去一年每個消費者的超市購物帳單飆漲,根據最新分析指出,食品用品價格高漲的情況可望緩解,不過,專家說,高物價趨勢減緩得等到節日後才可能出現。

儲存大批食物供應緊急與救助使用的「大芝加哥 食品庫」(Greater Chicago Food Depository)表示,目前一些仍陷於生活掙扎的芝加哥人的食物需求,以及支付食物的成本,依舊居高不下,但該機構的代表康威爾(Jim Conwell)說,「有幾個理由讓我們相信,食物價格應該會下降,只是還得等一段時間」。

根據聯合國食品與農業組織(The Food and Agriculture Organization of the United Nations)的資料顯示:鮭魚價格已經從近日的高點跌了40%;雞肉價格今年1月到現在,已經降了25%;鷹嘴豆自7月以來,降價20%;從夏季至今,亞洲食用油便宜了50%。

國際食物政策研究學會(International Food Policy Research Institute)研究員沃斯(Rob Vos)說,國際市場的食品價格,在過去幾個月持續下跌,其中歐洲番茄價格已經下挫,一方面因為當地番茄收成比往年好,一方面也因為許多國家對食品出口實施禁令。

隨著這類進令的解除,加上全球能源價格的下跌,消費者日常用品與食品的價格也可能隨之減少。

康威爾說,雖然物價出現下降趨勢,但預估大多數消費者還要等幾個月,才能看到超市購物帳單的金額差異,這也意味著,年底節日家庭團聚的大餐,成本恐怕很難降低,他表示,最快也要到明年才會實際感受到物價下跌。