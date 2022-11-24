專家預測 食品價格漲勢明年可望緩解

專家預測明年將可看到食品價格下跌。(本報檔案照片)

受到供應鏈 問題、疫情 以及通貨膨脹等影響，過去一年每個消費者的超市購物帳單飆漲，根據最新分析指出，食品用品價格高漲的情況可望緩解，不過，專家說，高物價趨勢減緩得等到節日後才可能出現。

儲存大批食物供應緊急與救助使用的「大芝加哥 食品庫」(Greater Chicago Food Depository)表示，目前一些仍陷於生活掙扎的芝加哥人的食物需求，以及支付食物的成本，依舊居高不下，但該機構的代表康威爾(Jim Conwell)說，「有幾個理由讓我們相信，食物價格應該會下降，只是還得等一段時間」。

根據聯合國食品與農業組織(The Food and Agriculture Organization of the United Nations)的資料顯示：鮭魚價格已經從近日的高點跌了40％；雞肉價格今年1月到現在，已經降了25％；鷹嘴豆自7月以來，降價20％；從夏季至今，亞洲食用油便宜了50％。

國際食物政策研究學會(International Food Policy Research Institute)研究員沃斯(Rob Vos)說，國際市場的食品價格，在過去幾個月持續下跌，其中歐洲番茄價格已經下挫，一方面因為當地番茄收成比往年好，一方面也因為許多國家對食品出口實施禁令。

隨著這類進令的解除，加上全球能源價格的下跌，消費者日常用品與食品的價格也可能隨之減少。

康威爾說，雖然物價出現下降趨勢，但預估大多數消費者還要等幾個月，才能看到超市購物帳單的金額差異，這也意味著，年底節日家庭團聚的大餐，成本恐怕很難降低，他表示，最快也要到明年才會實際感受到物價下跌。