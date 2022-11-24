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三重病毒夾擊 嚴防兒童染病 芝衛局籲速打疫苗

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝衛生局局長亞瓦迪警告，留意未來幾周流感、新冠與RSV三重病毒夾擊，尤其是兒童醫院容量或出現危機。(pixabay)
芝衛生局局長亞瓦迪警告，留意未來幾周流感、新冠與RSV三重病毒夾擊，尤其是兒童醫院容量或出現危機。(pixabay)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪22日警告，由於過去一個月來，該市的嬰幼兒呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)病例猛升，而可以預見接下來冬季流感與新冠病毒的感染人數也會增加，三重病毒交相侵襲，將對公眾健康造成沉重打擊，其中對兒童醫院的容量，恐將帶來最大威脅。

亞瓦迪表示，最近幾周，本地兒童醫院出急診室等待時間異常拉長的情形，主要原因歸咎於呼吸道感染病例的激增，她說，醫生持續提醒公眾，今冬出現「流感、新冠肺炎與RSV」三重流行病的可能性機率相當高。

目前RSV仍無疫苗可施打，一旦感染此病毒，初期症狀類似普通感冒，包括流鼻涕、活動力與食慾下降，RSV有時會導致咳嗽氣喘、呼吸困難。

亞瓦迪說，流感與新冠肺炎均有疫苗可接種，她22日也特別以身作則，在連鎖藥局CVS施打最新版的新冠補強疫苗。

亞瓦迪說，去年此時，新冠肺炎病例激增，到2021年12月時，平均每天約有一萬名芝加哥人確診，而過去一周以來，芝城每天新增染疫人數則僅約400例，「感染情況大幅改善，主要原因就是新冠肺炎疫苗有效且安全」，她表示，要維持避免感染，最重要的是必須施打最新疫苗。

目前芝市許多藥局、診所等地點，都提供免費的新冠最新補強疫苗的免費接種，「如果有需要，衛生局也可提供到府施打的服務」。

對於出現「疫苗疲勞」，或質疑兩三年內施打這麼多劑量疫苗是否安全的民眾，亞瓦迪說，「我們已經替太多人接種疫苗，我因此對疫苗安全很有信心」，她也提到，未來接種新冠疫苗可能會跟流感疫苗一樣需要每年施打。

需要到府接種服務的市民，可撥打(312)746-4835提出要求，其他有關疫苗施打地點等資訊，可查詢：vaccine.gov。

除了衛生局疾呼留意防範感染外，由於流感病例大幅增加，芝加哥地區的醫院已經開始限制訪客，芝城西郊的Advocate Aurora Health表示，旗下所有醫療設施即日起限制探病，以確保醫護以及患者的健康與安全。

該醫院的新政策規定，每名患者每次只能允許兩名探視者進入醫院，且無論是否已經接種疫苗，都必須全程戴上口罩，此外，訪客還必須通過基本健康檢查的要求。

流感疫苗 新冠肺炎 芝加哥

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