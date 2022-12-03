北美上杭同鄉會第三屆理事會公告　肖英獲選第三屆會長、理/監事11/26舉辦就職儀式

北美上杭同鄉會第三屆理事會公告【第一號】，2022年11月19日同鄉會新理事會通過微信 網絡平台舉辦首次會議，推舉加拿大溫哥華鄉賢肖英為同鄉會第三屆會長，美國鄉賢包東宇、黃昕、梁曉容三位任副會長，會議同時確定了同鄉會新一屆理事會各部門的分工和近期的工作計划。經會長推荐和大家討論，會議通過了各位理事的職責和工作分工，現公布如下：

會長：肖英（溫哥華，同鄉會法定代表人），常務副會長：包東宇（芝加哥 ，主管日常會務、公關文宣、外聯及協調分會聯誼等），副會長： 黃昕（費城 ，主管會員管理、新移民服務及各部門工作協調等），副會長：梁曉容（舊金山灣區，主管活動策划和青年事務等）。秘書處：包東宇（兼秘書長），青聯部：廖宇婷（部長）、邱德彬（副部長），海歸部：余德楨(部長)、黃鍵（副部長），公關部：郭曉華（部長）、雷和榮（副部長），財務部：羅毅成（部長）、（嚴明英：特聘出納專員），名譽會長：郭劍非、莫曉葵，顧問：邱承、丁蔭洲、陳玉鑾、黃文棟。

會議還討論了新一屆理事會就職儀式的流程，以及年終節假日期間同鄉會大型活動的組織等一系列近期活動的計划，還有同鄉會新會標設計和官方網站設置、目前同鄉會的財務狀況以及會員登記等情況進行匯報和討論。大家還一致同意，同鄉會應當延續以往的優良傳統，在農曆新年前后舉辦年度大型同鄉春節聯歡會和家鄉親友團拜茶話會等活動，同時也鼓勵和支持各地分會每年舉辦一兩次常規活動，比如節慶聯誼、專題講座等等，并不定期進行行業招聘、生活福利等資訊分享，切實服務好各行各業的老鄉和青年學子。

新一屆同鄉會理事和監事就職儀式於2022年11月26日（星期六）美加東部時間晚上九點（中部八點、西部六點）在“北美上杭人—悠悠汀江情”微信群舉行，同鄉會的新一屆理、監事團隊成員集體亮相，與各地會員和同鄉們遠程相見，共話鄉情。

本屆北美同鄉會同時選舉產生了由謝才英、陳開亮和鄭德友組成的監事會，并推選謝才英擔任監事長。北美福建上杭同鄉會於2016年6月在華盛頓DC正式成立，芝加哥分會成立於2019年6月。有關北美上杭同鄉會活動的任何建議和意見，歡迎大家通過“悠悠汀江情”微信群和電子郵件[email protected]，聯絡理事會成員。