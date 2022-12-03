雅美教育文化中心　致力公益教育，傳播新教育理念

敬請期待疫情后第一次雅美教育線下活動，12/11/2022 雅美教育與美亞健康協會共同舉辦：《解鎖后疫情時代青少年行為習慣與情緒控制》周穎博士主講。

（見報日：12/3)

雅美教育 文化中心

致力公益教育，傳播新教育理念

雅美教育文化中心（簡稱雅美教育）Asian American Education and Culture Center (AAECC) 總部位於美國芝加哥，是在美國伊利諾伊州芝加哥市注冊成立的一個以結合東西方文化，傳播新教育理念；合作并參與美國社區活動, 積極促進教育和文化交流為宗旨的非贏利，非政治，非宗教性組織。雅美中心2018年由几位熱心公益人士醞釀發起，2019 在聯邦政府注冊，2022 被聯邦政府和Illinois 州政府批准正式成為501（C） 3 稅務減免的非營利組織。

雅美教育相信教育可以改變人生，知識可以改變世界。學習沒有終點，不斷學習的人生才會更加充實。雅美願意與美國社區同行，努力參與培養學生，使他們成為在事業，家庭，健康，財富，社交全面發展的人才。雅美教育目前涉獵內容包括：1. 公益教育；2. 個性化顧問輔導服務（高中課程選擇指導，大學升學 指導，本醫連讀升學指導）；3. 杰出青少年領袖培養；4. 職業觀摩，名人訪談和義工活動；5. 舉辦各種大型會議和活動；6. 組織并參與公益講座和活動來繁榮社區文化生活。

自2018年成立以來，雅美教育組織和參與了几十場大型公益講座和公益表演活動， 有代表性的比如：1.由金博士，楚博士等參與的：《本醫連讀》本醫連讀是一些美國大學醫學 院為了吸引優秀學生而設置的醫學院項目。每年招很少量的本科生，在本科畢業后直接進入本校的醫學院。這一項目的優點是省時省錢省事，本科只要滿足了學校對GPA的要求，不需本科之后再報考醫學院，如果是7年甚至是6年的項目，還可以省1-2年的時間和學費，一些本醫連讀還設有獎學金。對於有志學醫的學生，這是個非常好的選擇。但由於競爭激烈，申請難度較大。雅美教育對此類學生提供咨詢和幫助。

另外，還有由徐醫生主講的《 青少年大腦發育、抑郁和焦慮症的關系》和何醫生主講的《正面表達》身心協衕治療與自我療愈。希望每一個家庭都走向有愛與和諧。由美國奧數隊總教練羅博深教授主持的《挑戰數學競賽》，董博士：第一講: 漫談護理頭發 ，第二講：漫談染發， 第三講；漫談掉發，郝醫生：《兒童顏值管理與牙齒早期矯正的系列科普講座》，莫天成：《生存，立足，融入：在美華人如何走向“主流”？》，王博士：《清末名臣曾國藩》，李博士，王博士《大學申請面試》。

需要詳細信息，請聯系：李暢 email：[email protected] 電話：630-819-1219，雅美教育邀請更多的有識之士加入雅美教育，一起為社區服務。