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雅美教育文化中心致力公益教育，傳播新教育理念

本報芝加哥訊
雅美教育參與的線下公益表演以及線上線下講座。
雅美教育參與的線下公益表演以及線上線下講座。

雅美教育文化中心（簡稱雅美教育）Asian American Education and Culture Center (AAECC) 總部位於美國芝加哥，是在美國伊利諾伊州芝加哥市注冊成立的一個以結合東西方文化，傳播新教育理念；合作并參與美國社區活動, 積極促進教育和文化交流為宗旨的非贏利，非政治，非宗教性組織。雅美中心2018年由几位熱心公益人士醞釀發起，2019 在聯邦政府注冊，2022 被聯邦政府和Illinois 州政府批准正式成為501（C） 3 稅務減免的非營利組織。

雅美教育相信教育可以改變人生，知識可以改變世界。學習沒有終點，不斷學習的人生才會更加充實。雅美願意與美國社區同行，努力參與培養學生，使他們成為在事業，家庭，健康，財富，社交全面發展的人才。雅美教育目前涉獵內容（但不僅限於）如下：

1. 公益教育；

2. 個性化顧問輔導服務（高中課程選擇指導，大學升學指導，本醫連讀升學指導）；

3. 杰出青少年領袖培養；

4. 職業觀摩，名人訪談和義工活動；

5. 舉辦各種大型會議和活動；

6. 組織并參與公益講座和活動來繁榮社區文化生活

自2018年成立以來，雅美教育組織和參與了几十場大型公益講座和公益表演活動， 有代表性的比如：

由金博士，楚博士等參與的：《本醫連讀》本醫連讀是一些美國大學醫學院為了吸引優秀學生而設置的醫學院項目。每年招很少量的本科生，在本科畢業后直接進入本校的醫學院。這一項目的優點是省時省錢省事，本科只要滿足了學校對GPA的要求，不需本科之后再報考醫學院，如果是7年甚至是6年的項目，還可以省1-2年的時間和學費，一些本醫連讀還設有獎學金。對於有志學醫的學生，這是個非常好的選擇。但由於競爭激烈，申請難度較大。雅美教育對此類學生提供咨詢和幫助。

由徐醫生主講的《 青少年大腦發育、抑郁和焦慮症的關系》和何醫生主講的《正面表達》身心協衕治療與自我療愈。希望每一個家庭都走向有愛與和諧。

由美國奧數隊總教練羅博深教授主持的《挑戰數學競賽》

董博士：第一講: 漫談護理頭發 ，第二講：漫談染發，  第三講；漫談掉發

郝醫生：《兒童顏值管理與牙齒早期矯正的系列科普講座》

莫天成：《生存，立足，融入：在美華人如何走向“主流”？》

王博士：《清末名臣曾國藩》

李博士，王博士《大學申請面試》

需要詳細信息，請聯系：李暢  email：[email protected] 電話：630-819-1219

雅美教育邀請更多的有識之士加入雅美教育，一起為社區服務。

敬請期待疫情后第一次雅美教育線下活動，12/11/2022 雅美教育與美亞健康協...
敬請期待疫情后第一次雅美教育線下活動，12/11/2022 雅美教育與美亞健康協會共同舉辦：《解鎖后疫情時代青少年行為習慣與情緒控制》周穎博士主講。

教育 醫學 升學

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