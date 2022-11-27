我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

福興銀行成立三十周年大酬賓　定期存款年利率高達 3.5% APY1

本報芝加哥訊
福興銀行是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行 International Bank of Chicago is an equal opportunity employer。
福興銀行是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行 International Bank of Chicago is an equal opportunity employer。

總部位于芝加哥西郊的福興銀行（International Bank ）是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行，一家與華人社區共同成長的銀行，也是一家真心服務華人社區的銀行。今年是福興銀行成立三十周年，為答謝客戶的支持，特別推出酬賓活動，以最好的存款利率回饋社區賓客！其中定期存款帳戶：*12個月、24個月、36個月、48個月和60個月 $5,000起年利率高達 3.50% APY1。貨幣市場帳戶：*250,000起，年利率 3.00% APY2，利率保證至12/31/2022不變。此外，中國城分行經理何溫淑華提醒大家節日期間開立賬戶的客戶不要忘記詢問“CFO Special"，詳情歡迎致電福興銀行洽詢：(312) 842-2899或773-769-2899。

此外，福興銀行還提供多項方便客戶的服務。例如手機銀行服務，可以讓您在任何地點通過手機在24小時/7天將福興銀行服務隨身攜帶，您不需要來銀行存支票，只要您使用手機軟件（APP)，拍攝支票照片就可以輕松完成。同時，為了您的方便，特別提升了手機移動額度，方便大額的存儲。更多的優惠還有半價訂購下一套商業支票。如果您使用福興銀行的帳戶接受刷卡機結帳，第三方刷卡機服務公司可為您提供特別的優惠，節約成本可達35%，并提供免費終端機，免費紙帶，無合同終止罰金（請提供現有刷卡機帳單，找您最近的銀行查詢）。

福興銀行在芝加哥有五家分行的專員為您提供最優質的金融服務，如有任何建議和要求，歡迎致電各分行：福興銀行總部（Stone Park Head Quarter）：1860 N Mannheim Rd, Stone Park, IL 60165，(708) 410-2899，芝加哥北華埠分行（UptownBranch）：5069 N Broadway, Chicago, IL 60640，(773) 769-2899，芝加哥南華埠分行（Chinatown Branch）217 W Cermak Road, Chicago, IL 60616，(312) 842-2899，芝加哥南華埠貸款部地址：223 W Cermak Rd,Chicago, IL 60616，(312) 801-9030，北郊分行（Wilmette Branch）：611 Creen Bay Rd. Wilmette, IL 60091，(847) 920-1400，西北郊分行（Des Plaines Branch）：9380 W Ballard Rd, Des Plaines, IL 60016，(847) 297-2222，更多的詳情請瀏覽網址：https://www.inbk.com。

福興銀行因業務發展迅速，芝加哥南華埠/北華埠分行誠聘銀行客服，要求中英文表達，大學教育，良好服務精神，歡迎有意者到分行遞交簡歷或上網 ziprecruiter.com. 申請。

芝加哥 華埠 手機

上一則

ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

下一則

桃源集團提供全美範圍的保險/會計/投資等金融服務

延伸閱讀

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工
芝2大機場人潮湧現 感恩節假期迎170萬旅客

芝2大機場人潮湧現 感恩節假期迎170萬旅客
1年服務3萬人次 美亞感恩華社大力支持

1年服務3萬人次 美亞感恩華社大力支持
芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美

芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美
芝加哥百利賭場 2億收購論壇報印刷廠

芝加哥百利賭場 2億收購論壇報印刷廠
芝加哥梅西旗艦店 聖誕樹點亮

芝加哥梅西旗艦店 聖誕樹點亮

熱門新聞

冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
一項研究指出，佛羅里達州、紐約州及加州是喬治亞州民眾向外州遷徙的前三個最熱門目的地。(美聯社)

喬州人搬家 最愛遷居佛州、紐約、加州

2022-11-23 02:13
通膨加上經濟可能衰退的隱憂，專家建議想要省錢的消費者，年底購物季先做好金額安排。(特派員黃惠玲／攝影)

憂荷包縮水 專家出招教年底購物省錢法

2022-11-26 02:05

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖