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ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

本報芝加哥訊
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ADS馬田電腦公司是一家專注技術與服務的公司，McPOS 餐館系統，始於1998年由 Microsoft 認證工程師及餐館資深團隊共同研發！McPOS就是一系列最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售後服務！提供餐館電腦一站服務，包括電腦點餐/平板點餐/網上訂餐/掃碼點餐/手機APP點餐/自助點餐機/送餐機器人/餐館自助排隊/監控保安 Camera/美容院指甲鋪系統/禮品卡系統/網上商城等。ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓0元購，0元餐館電腦、0元信用卡費和網上平臺費0元購，歡迎洽詢！

此外，該公司擁有二十多年的餐館電腦經驗，提供手機點餐/網上點餐/信用卡過帳/遠程保安監控系統/網站設計/餐館保險等一條龍服務。ADS信用卡公司提供直銷商服務，商家無需再支付任何信用卡刷卡手續費，給數千家客戶優質的體驗，芝加哥唐人街多產品示范餐館：sushi plus。使用ADS馬田電腦 McPOS 餐館系統，安全的數據保護和流暢的操作，擴展您的業務變得真正輕鬆，讓您有更多時間做自己喜歡的事。

ADS馬田電腦公司總部地址在唐人街中心：220 W 23RD ST, Chicago, IL 60616，總部銷售熱線：312-791-1886（多條線）或瀏覽 www.mcpos.com，ADS用心服務，一周七天營業，周末至晚上10點！掃碼了解更多。  

 

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