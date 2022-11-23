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1年服務3萬人次 美亞感恩華社大力支持

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞協會主任劉紅(左七)感謝華社對於協會的支持。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞協會主任劉紅(左七)感謝華社對於協會的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華埠成長最迅速非盈利機構之一的美亞健康協會，日前在華埠26街新址舉行感恩午餐會，協會主任劉紅表示，節日前夕，特別感恩各界與政府機構對於美亞的大力支持，她也提到，美亞平均一年服務三萬人次，尤其心理諮詢項目的需求明顯上升，這也是未來美亞積極推動與加強的服務範圍。

近百位社區僑領和機構代表出席了午餐會，藉此表達對美亞協會對華人社區的謝意，並肯定該會提升華裔健康品質的貢獻。

劉紅表示，美亞成立於2009年，10多年來靠著大家的支持與厚愛而不斷發展，在提供更多服務同時，也非常需要各界參與，美亞也提供各種經費，讓僑社有機會共同努力參與提供服務，藉此提高華人生活質量。

美亞平均一年服務三萬人次，目前共提供15個項目，今年新增「中餐培訓」，美亞獲得伊州職業培訓基金，開設中餐行業技能提升培訓班。目前首屆培訓班18名學員已順利結業，走上工作崗位。第二期培訓班正在進行當中。劉紅說，該協會是唯一一個獲得此資助針對中餐行業培訓人才的亞裔組織。培訓課程的目標主要是為了提高中餐業在美國的生存技能，以及開展中餐行業專業人士的培養和培訓。

此外，新冠疫情以來，美亞健康協會積極為華人社區提供疫苗接種，分發防疫物資，組織健康知識講座和體檢活動。同時，針對疫情以來激增的孤獨症、抑鬱症等心理健康問題，美亞健康協會積極拓展心理健康服務，爭取到了聯邦、伊州和芝加哥市的項目基金，為華人居民開展免費的心理咨詢服務。

她提到，美亞月前剛遷入新的辦公地點，新據點面積達1.8萬平方呎，為因應不斷增加的需求，全職心理諮商師與醫師已增至六名，還有多名實習生與兼職員工，為此，新大樓二樓設置了14間諮商室，希望提供更專業及保護求診者隱私的雙語諮詢環境。

當天出席的社團領袖，包括大芝加哥華聯會主席吳灝、科工專會長楚非、芝加哥兩會會長方燕輝、福建商會會長黃寶章、華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩、芝北中文中心校長滿素潔、美中餐飲協會會長鄭時坦、美洲華裔博物館館長劉振斌、廣州協會會長勞潔梅、亞裔文化中心校長徐婕雯、大芝加哥地區婦女商會會長倪愛榮等。與會者都對美亞對社區的服務及奉獻表達誠摯感謝。

劉紅也提到，協會將在12月10日於富麗華餐廳舉辦「明天會更好」年度籌款頒獎晚會，希望各界到時踴躍出席支持。

華人 芝加哥 華埠

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