芝城節日捷運列車與公車 11月25日上路

芝加哥捷運節日列車25日首發。(CTA)

芝加哥運輸局(CTA)宣布，搭乘芝城捷運 或公車的乘客，在25日起至12月23日間，將有機會搭到充滿節日氣氛與掛滿裝飾的捷運列車或公車。

CTA表示，捷運節日列車將掛有六個車廂，全部都會掛上閃亮亮的耶誕燈飾及LED燈牌，聖誕老公公跟糜鹿也會不定時出現與乘客同歡。

所有八線捷運路線都將有機會搭到節日列車，公車部分則有16個路線將行駛節日班車。

第一班捷運節日列車將在25日的綠線捷運醒使，最終一般節日列車則將在12月19日的黃線捷運現身。

節日公車首班，將在29日、30日時，由56號密爾瓦基路線率先上路，14路公車則會在12月23日執勤開出最後一班節日公車。

其中紅線捷運預計為在12月6日、8日、10日行駛經過華埠 車站。華埠有停靠站的62路公車，則將在12月10日行駛節日公車。

節日列車與公車進一步信息，可查詢官網：transit.chicago.com/holiday。

此外，十分受到歡迎的美鐵Amtrak「北極快車」(The Polar Express)宣布，由於人手嚴重短缺，今年將暫停行駛北極快車，美鐵表示，目前幾乎每個車站的營運人力都不足，希望明年年底前一切恢復正常。

北極快車每年都會在全美多個大城市推出，今年從芝市聯合車站出發的列車取消，但在其他城市仍照常推出，北極快車今年行駛地點，可查詢：https://reurl.cc/85jZlM