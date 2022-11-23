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全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

特派員黃惠玲／芝加哥報導
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)與芝加哥市市長萊特福特21日在芝加哥歐海爾機場共同宣布，耗資71億元的歐海爾機場改造工程的環評通過聯邦批准，該項目預計從2026年開始拆除現有第二航站，改建為國內與國際航班通用的「全球航站」(Global Terminal)，整個工程可望在2030年完成。

布塔朱吉表示，聯邦航空管理局花費四年針對該項目的環境研究已經完成評估且獲得核可，萊特福特表示，環評報告過關後，等於該項目已經達到關鍵里程碑。

新的全球航站將可容納國內與國際班機起降，便利乘客轉乘。(甘金妮工作市官網)
新的全球航站將可容納國內與國際班機起降，便利乘客轉乘。(甘金妮工作市官網)

芝加哥航管局局長芮潔米(Jamie Rhee)說，「工程完成後，歐海爾機場全球航站將成為全美最先進的航站，且面積將比現在的二航站多出一倍以上」。

新的全球航站包括兩座新的衛星大廳，提供約130萬平方呎的登機口和便利設施空間，萊特福特說，這將大幅擴展機場容納各種大小飛機的能力，布塔朱吉補充，該工程將帶來新的高薪工作機會。

根據計畫，現有的第二航站樓將全部拆除，取而代之的是 「全球航站」，此新航站將同時可供國內和國際航班起降。屆時歐黑爾機場也將成為全國第一個 「全球聯盟樞紐」(global alliance hub)，此航站允許國內航空公司和與合作的國際航空公司使用同一航站，意味著轉乘國際航班的乘客，將不必乘坐機場輕捷到到第五航站，才能搭飛國際航線的班機。

第二航站目前為加拿大航空、聯合航空、捷藍航空的起降航廈，之前也一直使用該航廈的達美航空，則已經在10月份改到第五航站起降。

由著名的芝加哥建築師甘金妮(Jeanne Gang)主導的團隊，2019年獲評選擔任新航站樓的設計，這是大規模擴建項目的核心。甘金妮為芝加哥市中心Vista大樓(前萬達大樓)的設計者。

甘金妮的設計工作是Studio Gang的官網顯示，新航站樓和大廳「就像芝加哥河的匯合處一樣，將把三個分支整合彙聚一起，形成一個中央樞紐。

在全球航站樓中，將有「圍繞著廣闊的中央綠地的生氣蓬勃的新社區，其中空間可以支持臨時活動、音樂和非正式聚會舉辦，且該區的綠色植物會延伸到航站樓的三個分支，在餐館、商店間形成林蔭道，彷彿將芝加哥活力十足的街道重現當地」。

芝加哥 機場 加拿大

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