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芝加哥著名餐館雨林咖啡店變身大麻店 居民反彈

特派員黃惠玲／芝加哥報導
位於河北區的雨林咖啡店，將改造為大麻零售店。(芝加哥地目委員會)
位於河北區的雨林咖啡店，將改造為大麻零售店。(芝加哥地目委員會)

位於芝加哥市河北區(river north)，曾是最受市民、遊客歡迎的闔家餐廳「雨林咖啡店」(Rainforest Cafe，605 N. Clark St.)，19日由芝市地目重畫上訴委員會(Chicago Zoning Board of Appeal)表決通過，該處據點將獲准開設新的大麻零售店。

當天舉行的地目變更會議中，委員會聽取了長達四小時的說明，最終在凌晨12時45分投票，並以3：1的票數通過大麻零售店的提案。

表決會後，當地居民布朗(Robert Brown)已經提出要求，籲請委員會拒絕大麻商店的入駐申請。布朗在該宗名義上由BioPharm出面申請地目變更及營業許可證中，質疑Progressive Treatment Solutions(PTS)所扮演的角色。

布朗指稱，PTS究竟是否符合伊州州法規定的「社會公平公司」(social equity firm)資格，令人懷疑，他表示，該資格讓業者得以在河北區商圈開設零售大麻店，然而該區早已擠滿了眾多大商店。

伊州法律禁止現有大麻店1500尺範圍內開設大麻店，除非申請者符合「社會公平」的標準，此法案主要希望增加此蓬勃發展行業的少數族群，然而目前在原「雨林咖啡店」附近1500呎內，已經有多達四家大麻商店在營運，布朗說，啟人疑竇的部分，還包括一開始PTS是獨自提出申請，並沒有BioPharm合作夥伴，因此當時並不符合社會公平公司的資格。

後來PTS更改了方案，增加了BioPharm的合作，這家公司所以列入符合社會公平的企業，是因為該公司執行長門羅 (Kevin Munroe)的父親麥克‧門羅(Michael Munroe)曾在1970年代被判犯有大麻輕罪。

布朗表示，如果這家大麻店允許成立，等於開了「極其危險的先例」，這將造成濫用社會權益，因為這些人「試圖在州、市的法規中尋找漏洞，且拿到名額有限的符合社會公平經營許可」。

代表大麻公司的律師喬治(Mara George)指出，伊州金融與執業監管廳(Illinois Department of Financial and Professional Regulation)今年早些時候，發布一份通知顯示，社會公平申請者可與非社會公平企業簽訂有條件的合作管理協議，因此新的大麻店完全符合法律。

住在雨林咖啡店附近的另三位居民也反對將餐館原址改為大麻店，他們擔憂過多的大麻店，將惡化當地治安。

PTS的執行長彼得森(Terry Peterson)表示，該公司預計投入700到1000萬元翻修現址，新的大麻商店將聘雇36名全職員工與19名兼職人員，外加4名保全。

大麻 咖啡 伊州

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