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芝加哥百利賭場 2億收購論壇報印刷廠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
百利賭場為芝加哥市區第一家賭場。(百利官網)
百利賭場為芝加哥市區第一家賭場。(百利官網)

芝加哥市區第一座賭場「百利」開發案，日前以兩億元，完成收購占地30畝的芝加哥論壇報印刷廠，此舉也將芝城賭場案的落實推進一大步；芝城百利賭場將耗資17億興建，並計畫在2026年完工營運。

總部位於羅德島的百利公司，是從Nexstar媒體集團手中接手了這處位在芝加哥河西區(river west)的土地，論壇報印刷廠已經在該地點營運長達41年。百利主席金淑(Soo Kim，音譯)確認該交易已經完成，Nexstar則不願置評。

根據紀錄，Nextstar是在2019年以41億的價格買下論壇報媒體(Tribune Media)，其中包括上述將改建為賭場的印刷廠，至於屆時該印刷廠是否在百利收購繼續印製報紙，目前仍不清楚。

百利賭場將位於芝加哥大道夾好斯提特街間，百利將投資17億興建賭場項目，其中還會包括一座可容納3000人的劇院、沉浸式的展覽館、瀕河步道、人行天橋，以及有500間客房的酒店大樓、一座戶外公園、露天音樂場所，還有具大型游泳池的水療中心、健身房等，此外，還有六家餐廳、咖啡廳以美食廣場。

此外，該賭場預計推出3400台老虎機及170張賭桌，百利公司預計該項目每年將增加6000個工作機會，包括3000多個建築工作崗位及3000個賭場永久職位。

按照合約，百利先繳交4000萬元的預付款，此後每年還會交付400萬元，該賭場也承諾將把六成的工作機會優先留給少數族裔。

在此土地收購案進行同時，租約在明年6月到期的論壇報印刷廠，正在向Nexstar針對延長新的十年租賃契約進行仲裁，在百利接手後，將由新的房東接續處理這項租賃糾紛。

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