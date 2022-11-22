芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美

芝華商會會長李建明(左二)提出六大工作綱領，打造更好華埠，左三為獲得「譚繼平社區領袖獎」的梅施美英。(華商會提供)

芝城 華商會日前舉行第39屆年會，會長李建明提出改善治安、優化華埠 停車場管理、美化和宣傳中國城、發展個人會員、推動大華商會概念、發展商業平台、等六大工作重點；芝加哥 市市長萊特福特也在該場年會中表示，將大力支持芝城華埠繼續成為全美最閃亮的中國城。

本屆年會在市中心工會聯盟俱樂部(Union League Club)舉行，萊特福特在會中發表簡短談話，她表示，亞裔已成為芝加哥市人口增長最快的族裔，人口已占全市7%的亞裔對芝加哥市的多元化發展非常重要。

芝市長萊特福特參加華商會年會，並稱將大力支持華埠為全美最閃亮中國城。(華商會提供)

她說，芝城華埠是全美唯一繼續保持發展繁榮的中國城，這是華人社區的驕傲，更是芝加哥市的驕傲。萊特福特說，她理解大家非常重視治安問題，市府一定會積極打擊暴力犯罪，當晚市長也肯定華埠更好團結聯盟等非盈利組織，多年來為推動選民登記、選區重畫、爭取華埠興建基礎實施成績卓著。

李建明提出的增加周末停車位項目，華商會將把華埠停車場的月租客戶，分成五天和七天並調整價格，藉此使周末時段停車場可容納更多車輛。華埠停車場也推出手機app，提高使用便利性並減少排隊入場的交通問題。

他也提到，華商會與芝加哥旅遊局(Choose Chicago)合作，推出全新的「華埠宣傳手冊」，聚焦介紹華埠的歷史、景點、地圖與公共交通指南等，讓到訪芝城的遊客，能夠獲得最新最全的華埠觀光信息。

李建明也將美化華埠列入工作重點，他說，華商會正與社區組織及市政府溝通，爭取增加一輛專屬華埠的清潔車，讓華埠隨時保持整潔，此外，商會也正與市府協商翻新永活街與舍麥路的店面工程，期待華埠能有嶄新面貌。

在治安方面，經華商會反應予爭取，芝警察局即日起周末晚間增派一輛警車常駐華埠「天下為公」牌樓旁，在此同時，九分局也計畫擴大招募雙語警員。

為落實「華商大聯盟組織」，李建明表示，他與華商會董事長倪舉凌、副會長陳嘉釗，陸續在紐約、費城、大華府、洛杉磯、波士頓、拉斯維加斯等地與當地商會、官員晤面，希望加強姐妹商會的締結，拓展人脈、增加商業機會。

此外，小企業發展中心(SBDC)將在華商會設置辦公室，為業主提供申請政府經費和銀行貸款等項目的諮詢，商會還將與工會399 和Trinton College 合作，開展華埠建築業裝修和管理培訓。

年會中邀請芝加哥旅遊局局長奧斯蒙德(Lynn Osmond)發表專題演講，介紹旅遊局有關宣傳芝城、推廣華埠的策略。

梅施美英(右二)獲頒「譚繼平社區領袖獎」，左三為25區區長盧漢士。(華商會提供)

華商會當晚頒發「譚繼平社區領袖獎」給華商會前會長、前董事長梅施美瑛，匯通銀行則獲得「華埠精神獎」。