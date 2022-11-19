伊州自砍聖誕樹農場 今起陸續開放 可盡早採購

松樹蘋果農場的新鮮聖誕樹，一棵最低售價80元。(松樹蘋果農場官網)

聖誕節 即將來臨，到農場購買或自行砍伐新鮮聖誕樹的季節也隨著啟動，全美聖誕樹協會(National Christmas Tree Association)執行主任歐康納(Tim O'Connor)表示，今年聖誕樹供應仍將延續2016年以來的吃緊狀態，不過，「足夠供應給讓想要買樹的人數」。

歐康納說，伊利諾州 不是一個種植聖誕樹的州，一般要提供給民眾自行砍伐的聖誕樹農場，需要有八到十年前重值的樹木供應，他建議今年想要購買新鮮聖誕樹的民眾，最好早點採購，而且願意嘗試不同類型的樹木。

他表示，今年新鮮聖誕樹開放購買的日期，比去年提早一周，他說，每年協會成員賣出的聖誕樹約2000萬棵，今年數目預計相差無幾，但由於一些地方的樹木，可能無法提供足夠的樹木給消費者，因此這些農場可能會提早關閉，他建議大家今年在12月15日之前採買，以免遇到聖誕樹售罄的情形而白跑一趟。

該協會也提供伊州 及印第安納西北部地區的聖誕樹農場，供有意採購的民眾參考：

Abbey聖誕樹農場：

11月19日到12月23日開放，時間為每天上午10時到傍晚7時，農場有蘇格蘭與白松樹，顧客只能砍伐5到7呎高的松樹，價格70到74元間，現場可借鋸子，收費10元，詳情可查：abbeyfarms.org。

松樹蘋果農場(Pine-Apple Farm)：

11月25日到27日以及12月3到4日開放，時間上午9時到下午4時，建議先打電話預約，松樹一棵80元，雲杉及冷杉價格100元，預先砍好的佛雷澤冷杉高7到12呎，價格以高度決定，官網：pineapplefarm.com。

班的聖誕樹農場(Ben's Christmas Tree Farm)：

11月25至27日及12月3至4日上午9時到下午4時30分開放，松樹每呎7元，最矮的有6.5呎，詳情可查官網：benstreefarm.com。

蘇立文家庭聖誕樹農場(Sullivan Family Christmas Tree Farm)：

11月25至27日及12月3至4日上午9時到下午4時開放，自行砍伐價格為60元，詳情可電(847)989-3092。

李之樹(Lee's Trees)：

11月20、25、26、27日，以及12月19日及之前的周末上午9時到下午4時30分開放，平均每棵樹80元，官網：leestreesusa.com。