裘小龍 獲頒聖路易大學文學傑出成就獎

裘小龍在聖路易大學城的艾略特紀念銅牌前。（裘小龍提供）

聖路易大學城文學傑出成就獎日前宣布得獎人為華裔裘小龍博士，該獎項指出，裘小龍在國內和國際文學創作上的成就和讚譽有目共睹。

裘小龍集詩人、翻譯家和小說 家於一身。他所創作的長篇英文推理小說「紅英之死」曾獲得「愛倫坡推理小說」、「白瑞推理小說」和「安東尼小說」等大獎。

上世紀80年代末，裘小龍為了翻譯艾略特的詩，由上海來到聖路易，他的英文詩曾入選密蘇里州 文學雙年獎，中文詩歌曾獲得台灣聯合報文學獎。

他還相繼創作了「紅塵歲月」、「屏住呼吸吧，中國 」、「帝國的陰影」等十四部陳探長英文小說系列；如今他的書已售出數百萬冊，並被翻譯成二十多種語言。 此外，大部分陳探長小說都被BBC 改編成廣播劇，法國出版界更將他的小說濃縮為漫畫書；甚至有西方讀者組團到上海追尋小說中陳探長所到的行蹤。

今年是諾貝爾 文學獎得主艾略特T. S. Eliot巨作「荒原」出版一百週年。裘小龍應邀為國際版的艾略特詩選寫了前言，同時還參加了艾略特記錄片在歐洲的拍攝，裘小龍對艾略特的深刻研究以及艾略特對他創作詩風的影響，明顯由此可見。

裘小龍說，很高興能夠得到有關機構的獎勵以及讀者們的支持，這是促使他繼續寫作的動力。