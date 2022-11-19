助業主創商機 芝55處空置店面開放展銷

芝市啟動「小商家店前行動項目」，希望充分利用空置店面協助小業主開創商機並刺激消費，其中環區商圈已經落實計畫。(特派員黃惠玲／攝影)

為協助先後遭遇疫情 、通貨膨脹 衝擊的小商家與藝術家度過困難期，芝加哥 市府17日宣布啟動耗資200萬資「小商家店前行動項目」(Small Business Storefront Activation Program)，芝市今冬將提供多達55處地點，作為小商家、藝術家的展示與營運空間，希望充分利用空置店面，助小業主開創商機並刺激消費。

該項目是由芝加哥市市長萊特福特主導，芝加哥復甦計畫(Chicago Recovery Plan)公布的該最新項目詳細內容顯示，55處新的「臨時店」，將包括25個快閃商區，估計將有140個不同的商家入駐營運，此外，還有30處空置店面前，也將提供給50多位藝術家展示其創作。

商業事務與消費者保護局局長(Business Affairs and Consumer Protection Commissioner)麥爾(Ken Meyer)說，這項計畫的目標是讓小商家有機會探索實體零售空間的市場，最終希望他們有一天能夠產生足夠的銷售額，從而租用店面繼續經營。

芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)執行長愛德華(Mike Edwards)說，聯盟撥出20萬經費，租下州街(35 State St.)原來的DSW店面作為「州街節日市場」，一樓有各種節日藝術展示、演出，地下室則至少有50家攤商聚集，讓消費者可以一次逛夠各種商品。

他表示，藉由之前推出的「州街星期日」(Sundays on State)活動，聯盟已經確定了一些非常可行的商業項目，例如小皮酒廠、自製珠寶或香水，聯盟希望能夠培植這些小商家壯大，未來進駐環區設置實體店面。

此外，聯盟還將拿出市府補助的10萬元，在拉謝爾街(La Salle St.)的五棟大樓的20家空置店面前裝置閃燈，讓該處商圈入夜後能夠繼續發亮，吸引更多消費者前往。