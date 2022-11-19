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全美醫院安全排名 伊州跌至28 芝城南岸醫院拿F

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城南岸醫院在最新發布的醫院安全評級中，拿到最差的F分。(醫院官網截圖)
芝城南岸醫院在最新發布的醫院安全評級中，拿到最差的F分。(醫院官網截圖)

伊利諾州醫院的整體安全評分再度降級，由非盈利Leapfrog集團公布的最新一份報告顯示，去年春季伊州在全美醫院安全度排名為17位，今年冬季名次慘跌到28位，其中還有一家芝加哥醫院拿到最差的F分。

Leapfrog集團每年對醫院安全做出兩次評估報告，最新一份數據指出，伊州有26.5%的醫院在安全評級中拿到A等評分，這個比率明顯不斷減少，以去年春季為例，伊州有35%的醫院獲得A評級分數。

評級分數普遍對醫院來說很重要，拿到最佳評級的醫院往往可以藉此廣告吸引病患。不過專家建議，患者在選擇接受醫療據點時，最好將評級作為一項參考指標。

這份報告是根據聯邦政府提供的30多項醫院病人安全措施、Leapfrog的調查與其他來院而做出評分，評估指標包括跌倒與創傷、手部衛生清潔、患有重症但可治療患者的死亡率等。

16日公布的這份報告指出，芝市南區的南岸醫院(South Shore Hospital)是伊州唯一一家拿到F分的醫院；評級D的伊州醫院則有七家，其中包括Chicago Weiss Memorial Hospital、Roseland Community Hospital、Advocate Christ Medical Center (Oak Lawn)、位於Waukegan的Vista Medical Center East等。

南岸醫院執行長羅傑斯(Leslie Rogers)表示，他今年夏天接任該醫院負責人以來，一直試圖集中精力改善醫院的財務及聯邦的醫療保險質量評級，同時也不斷加強醫院對社區的參與，這家非盈利的醫院位於芝加哥南區，主要服務非裔社區，很多病患都是拿醫療補助或白卡。他說，將爭取在下一季評級中拿到C或更好分數。

部分醫院對於該項評級報告提出批評，旗下Advocate Christ Medical Center醫院拿到D評級的Advocate Aurora Health發表聲明稱，該份報告使用的評估方法有限，無法反應真正的護理質量及影響患者癒後的各種因素。

伊州有三家醫院連續第22次拿到A評級，全美只有22家醫院保持此紀錄，這三家醫院為芝加哥大學醫學中心、艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)以及位於溫菲爾德市(Winfield)的西北醫學中心杜佩琪醫院(Northwestern Medicine Central DuPage Hospital)。

至於在芝市中心的西北紀念醫院的評級，已經從上兩次的僅獲C級提升到這次的B級，該醫院一直被認為是伊州的頂級醫療機構之一。

伊州 芝加哥 醫學

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