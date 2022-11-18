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別低頭玩手機… 年底出門購物 10守則保安全

特派員黃惠玲／芝加哥報導
年底購物季節來臨，專家提醒別忘留意安全。(特派員黃惠玲／攝影)
年底購物季節來臨，專家提醒別忘留意安全。(特派員黃惠玲／攝影)

年底節日購物高峰期通常也是竊賊作案集中期，專家提出十大購物安全留意守則，希望大家在開心過節之餘，不要忘記確保人身與財物安全。

1.不要攜帶太多現金：

信用卡或銀行卡丟失，仍有機會阻止歹徒盜用，但現金被偷就完全無法挽回，假使一定要用現金購物，務必將皮包背在前面。

2.不要打扮太豪奢：

有些人出門習慣穿金戴玉或名牌上身，而這種人很容易吸引小偷注意力，更可能成為作案目標。

3.避免使用提款機(ATM)：

購物時使用提款機，等於把錢財曝光在歹徒前，增加受害風險，更何況提款機上被安裝盜製密碼的案件日益增加。

4.不要單獨購物(尤其晚間)：

盡量與朋友家人一起去購物，假使一定得獨自購物，務必白天出行，且盡量在商場內燈光明亮處購物。

5.抬頭走路：

避免低頭盯著手機，這樣才能隨時留意周遭環境、保持警覺。

6.錢包或皮包隨著拉上拉鍊：

錢包或皮包請放在身前，許多人習慣把皮包放在購物車上，那麼一定不要忘了拉上皮包拉鍊，並盡量試著將皮包扣在購物車上。

7.信用卡一旦丟失，第一時間打給發卡銀行：

信用卡或借記卡不見了，請馬上通知銀行，以將損失降到最低。

8.把購物戰利品放到後車廂：

把買的東西放在車子後座或前座，都增加了被盜竊的風險，為安全起見，應把商品全部放到後車廂。

9.購物完前往停車場前，先找好車鑰匙：

要到停車場開車前，先拿好車鑰匙在手上，否則在車旁才開始慌張找鑰匙，容易成為受害目標。

10.一上車立即上鎖車子：

完成購物安全回到車上後，第一件事就是將車子上鎖。

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