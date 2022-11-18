停駛14年 Metra假日列車12月將重新上路

Metra員工正在裝飾下月上路的「假日列車」車廂。(Metra提供)

大都會 火車系統Metra在16日宣布，已經停辦14年的Metra「假日列車」(Holiday Train)，將從下月起在芝加哥 大學開往市區千禧公園的電車路線重新推出。

過去三年疫情 期間，Metra的乘客數量大幅減少，今年搭乘人數逐漸回升，Metra希望與乘客共慶年底聖誕、新年，因此決定重新推出假日列車。

Metra與芝加哥運輸局旗下的L路線捷運聖誕列車，分屬不同系統，Metra執行長德溫斯基(Jim Derwinski)表示，期待為乘客帶來節日驚喜，這班列車將在12月份期間的三個周六，行駛於該系統的電車路線。

Metra發言人吉利斯(Michael Gillis)說，持車票的乘客，將在上車時受到打扮成精靈的工作人員歡迎，且車上還藏有糖果袋供乘客尋找，假日火車將用聖誕燈、花圈和拐杖糖裝飾。

該列車的最後停靠站為芝市千禧公園站，屆時車站將變身為類似北極的仙境，並提供面部彩繪、遊戲、節日音樂節目，當然還有聖誕老人在車站等候乘客。

假日列車將在12月3日、10日和17日行駛，上述火車預計上午11時從大學公園(University Park)出發，下午3時15分返回同車站，除沿途停靠外，並會在千禧公園車站停兩個小時，然後再開回啟始車站。

假日列車每張票售價5元，21日起開賣，想搭乘者必須預先購買。

有意預購者，可前往電車線(Metra Electric Line_的千禧公園、Van Buren車站購買，或到岩石島路線(Rock Island Line)的LaSalle Street、Blue Island Vermont Street、Midlothian、Oak Forest、Tinley Park、Tinley Park 80th Avenue、New Lenox和Joliet等車站的購票亭購買。