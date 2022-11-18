感恩節芝290高速路最塞 5大最佳上路時段在這裡

芝城感恩節期間，各高速公路預料將出現車潮。(特派員黃惠玲／攝影)

24日就是感恩節了，美國汽車協會(AAA)預測，今年感恩節約有5460萬美國民眾出門過節，其中絕大多數4900萬人將開車上路，運輸交通公司INRIX的分析師 表示，感恩節前夕23日的290號高速公路位於芝市摩根街(Morgan St.)到沃夫路(Wolf Rd.)間路段，交通量將激增99%，料將成伊州節日期最大交通瓶頸。

AAA報告指出，今年感恩節期間計畫出門超過50哩的人數，比去年同期增加1.5%，今年也是從2000年以來，感恩節出遊人數最多的第三名，AAA資深副總裁推達爾(Paula Twidale)說，可見今年大家都非常熱切期待與家人朋友共度佳節。

除了開車出遊的民眾外，預估有450萬的人將搭機前往目的地，比去年增加8%。

INRIX分析師匹薛(Bob Pishue)說，包括芝加哥 、亞特蘭大、紐約市、洛杉磯市等地的感恩節前後高速路交通，都將出現擁堵。感恩節前一天，芝市則將以290高速路從市區到西郊沃夫路間的交通狀況最塞。

五個最佳上路時段

INRIX也提出五個最佳上路時段，供民眾參考：

1.23日上午8時前或晚間8時後。

2.24日上午11時前或晚間6時後。

3.25日上午11時前或晚間8時後。

4.26日下午2時前或晚間8時後。

5.27日上午11時前或晚間8時後。

五個最糟上路時段

最糟糕的上路時段，則為：

1.23日上午11時到晚間8時間。

2.24日上午11時到下午3時。

3.25日下午4時到晚上8時。

4.26日下午4時到晚間8時。

5.27日下午4時至晚間8時。

在航空交通方面，芝加哥航空管理局(Chicago Dept. of Aviation)日前已經提出警告，由於歐海爾機場 國際航站旁的全新六層高停車場正在加緊施工，機場附近預料將出現交通擁堵與延誤，希望進出機場旅客能預留額外時間，以免耽誤既定行程。

航管局表示，國際航站樓(第五航廈)旁邊的停車場D車位有限，此外，連接停車場D到五航廈的人行天橋8日將關閉，現場會架設一條臨時行人通道因應，如果車子想停在停車場D者，務必預留額外時間，或考慮選擇其他方式停車或抵達機場，例如將車子停在停車場F，然後轉搭機場輕軌(Airport Transit System)到第五航廈。

駕駛也可使用「Kiss "n" Fly」的送機區讓旅客下車，如果接機的話，則可運用「手機等待區」，等旅客下機後再開往航廈接機。