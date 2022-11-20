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台灣食品全球「GO」登陸美國之陳允寶泉糕餅在芝加哥88超市隆重展出

本報芝加哥訊
台灣食品全球「GO」登陸美國之陳允寶泉糕餅在芝加哥88超市隆重展出。
台灣食品全球「GO」登陸美國之陳允寶泉糕餅在芝加哥88超市隆重展出。

為協助台灣食品業者的海外推廣，台灣經濟部聯合外貿協會於10月8月啟動「台灣食品全球 GO」(Taiwan Global Food Initiative)。由其美國代理和樂公司（Well Luck Co., Inc.）聯合各大亞洲超市進行展示和推介。早前已在紐約和芝加哥推出最具台灣特色的美食產品之一的小美冰棒。現在又于芝加哥88超市隆重展出有百年歷史的“陳允寶泉”各式糕餅，場面熱烈，廣受歡迎！

【陳允寶泉食品股份有限公司】的各式糕餅聲名遠播，也是「全台灣首家小月餅創始店」，經過五代人的歷練，將糕餅技藝提升更高層次，不惜以頂級奶油、堅持純手工製作多層次低糖「太陽餅」，榮獲台中「金口碑獎」更贏獲所有饕客挑剔的味蕾。第五代陳溢輝、陳睿智接手糕餅事業，兩兄弟攜手同心，共同研發出「寒天夏威夷豆牛奶軟糖」，開始新一代的糕餅人生，以傳家的味道繼續傳頌經典。走過百年，細細品嚐世代傳承的珍味，代代相傳的陳允寶泉食品，以心製餅，傳承至高手藝，融合漢餅與果子的製作工藝。第五代傳人以創新之心，共創經典美味，讓消費者每一口實在又安心！

和樂公司及時引進了這些創新口味的食品到美國市場，並在這次「台灣食品全球GO」展場中提供免費試吃和推介。展示現場氣氛熱烈，消費者可以通過轉盤遊戲，隨機得到展臺食品。「台灣食品全球GO」展示活動將持續到今年12月在全美各大超市展開，小美冰棒、悅氏、桂冠、陳允寶泉、塔吉特等多個台灣美食品牌將陸續多場次亮相，希望台灣的美食可以繼續走向世界。詳情可以在和樂公司[email protected]上查詢時間和地址。

美食 芝加哥 夏威夷

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