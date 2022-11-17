川普宣布參選2024總統 伊州共和黨有異聲

前總統川普。(美聯社)

前總統川普 15日晚間在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部宣布，他將參選2024年總統，準備第三度問鼎白宮。伊利諾州州眾議會少數黨黨魁德默爾(Tom Demmer，共和黨 )對此表示，共和黨應該提名 一個具有競爭力的人選，且「我們確實需要(離開川普)繼續前進了」。

德默爾今年3月曾參選共和黨州長提名，但最終落後川普背書的貝利(Darren Bailey)。他說，大多數選民都在尋找不一樣的東西，「我覺得這是共和黨的一次機會，我們應該提名具有競爭力的人選，這個人可以把新的人帶到黨內」。

東伊利諾大學政治學教授伯吉(Ryan Burge)說，如果要說剛結束的期中選舉是否有任何壓倒性的現象，「我覺得應該就是川普之類的候選人表現不佳」，他表示，川普已經有點不受歡迎了。

伯吉表示，對於溫和派的共和黨人來說尤其如此，這派人才是共和黨贏得未來選舉的關鍵，「這類選民不會再投票給川普，很顯然這群人在2020年並不喜歡川普，在2024年可能將更不喜歡他」。

伊州共和黨黨主席發表聲明稱，「川普的政策促使經濟蓬勃發展，且受到國外尊重，我們感謝他對國家的服務，(總統選舉)這個領域無疑將在未來幾個會不斷發展，我們期待一場公開、參與及尊重的競爭，以選出有能力在2024年擊敗拜登的人選。」