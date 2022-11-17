NASCAR芝街頭賽門票開賣 最貴1張4300元

明年7月1日至4日在芝加哥舉行的納斯卡賽車街頭競賽，將在賽道旁設立觀看區，門票即日起開賣。(NASCARchicago提供)

明年7月1日到4日舉行的納斯卡賽車 (National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR)芝城 街頭賽門票開賣，首波上市的為465元到4300元的2日預留座位門票，至於價格從269元起的2日一般入場劵，則將在未來幾個月內才會發售。

該道路使用核可證的範圍涵蓋了整個葛蘭特公園，該活動賽道，包括羅斯福路、湖濱大道、密西根大道、哥倫布路(Columbus Drive)、傑克森大道等市區交通繁忙的街道，總長2.2哩，共有12個彎道，其中在哥倫布路與巴爾伯路(Balbo Drive)間會有曲折路段，整個賽道呈現「8」字形，起點、終點與維修站都設在哥倫布路，該路段寬達七條車道。

NASCAR預計將有十萬名車迷到芝加哥 共襄盛舉，根據體育及娛樂顧問公司CSL提出的研究報告，該次的芝加哥街頭賽車，可望帶來約1億1400萬的經濟收益，其中包括與會者有39%會在芝城過夜，芝加哥酒店將因此售出2萬4000晚的客房，此外，此競賽也將產生約900萬的稅收，其中包括市府可以拿到的320萬元。

目前公開販售的預留座位門票，包括：總統圍場俱樂部(President's Paddock Club)：此區位於賽車維修站的上方，可以幾乎看到所有比賽街道的全景，且包括可以自由進出賽期間的各種比賽與演唱會；噴泉俱樂部(The Fountain Club)：此區提供購票者在白金漢噴泉前的座位，噴泉為該項賽事的起點與終點位置。

其他位於賽車街道旁的位置區，還有「The Balbo Club」、「The Congress Suite」以及位於維修站對面街道的「The Garden Sutie」。門票詳情，可查詢：NASCARchicago.com。

該賽事電視轉播的獎盃系列將在7月2日舉行，另一場Xfinity系列比賽則會在7月1日舉行。NASCAR計畫在兩場比賽之後舉辦音樂會，希望創造一種類似於在格蘭公園大型音樂會Lollapalooza般的體驗。

整個納斯卡賽車活動將從6月22日進行到7月5日，期間賽車使用的街道將暫時對外封閉。芝加哥公園管理局表示，屆時會確保公眾在活動期間受到最小影響。

NASCAR與芝加哥市府簽訂了為期三年的協議，將格蘭公園周邊地區改造成賽馬場。根據協議條款，NASCAR將在明年向芝加哥公園區支付50萬元、2024年和2025年55萬元和60萬5000元的許可費，並可選擇續期兩年。

此外，NASCAR將向公園區支付每張門票2美元的費用，並為活動中出售的食品、飲料和商品收取15%的佣金。公園管理局表示，因為這項合作協議帶來收入，因此不需要經過董事會批准程序。