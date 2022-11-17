我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

芝加哥華諮處 12月推出3場地稅上訴講座

芝加哥訊

芝城華人諮詢服務處房屋中心與庫克郡房產評估委員會，將在12月12日、12月13日在華埠舉辦三場大型「地稅再上訴」講座，免費入場但須事先取得門票。

華諮處房屋中心表示，去年共收集了多達467份上訴表格，有效協助社區居民降低地稅，今年該中心將繼續為社區居民服務，且擴大舉辦，三場講座時間為：

12月12日下午2時至4時以及當天晚上5時至7時；12月13日的場次為下午2時至4時。

地點均在華諮處三樓禮堂，由於每場講座最多容納120位參與者，參與者需事先報名取得門票才能進場。

有意參加的屋主，即日起周間上午9時到下午4時30分(中午12時到下午1時午休不發票)，可攜帶身分證件ID及房地產稅單，前往華諮處大廳領取入場門票。門票先到先得，發完為止。

華諮處房屋中心服務內容包括：置業安居購房知識講座，幹預法拍及房貸危機救助，地稅減免及上訴，老人公寓及廉租房申請，長者小型房屋維修，信用建立及修複等一系列免費服務。

如需獲取更多資訊，請電郵[email protected]或致電(312)791-0418轉房屋中心。

華埠 芝城 華人

上一則

張黎莉、張顗鋼琴音樂會 11月19日登場

下一則

6年3起 馬州蒙郡又傳住宅樓爆炸 12人受傷

延伸閱讀

史上首次 2位中國籍候選人當選UN上訴與爭議法庭法官

史上首次 2位中國籍候選人當選UN上訴與爭議法庭法官
下雪了 芝城今冬初雪報到 上班時間降雪最多

下雪了 芝城今冬初雪報到 上班時間降雪最多
芝加哥感恩節火雞量少價揚 每磅貴0.3元

芝加哥感恩節火雞量少價揚 每磅貴0.3元
喬州懷孕6周禁墮胎令 法官判無效

喬州懷孕6周禁墮胎令 法官判無效
華博館焦點系列 「徐冠宇：待見」壓軸

華博館焦點系列 「徐冠宇：待見」壓軸
巡迴上訴庭裁決 再封殺免學貸計畫

巡迴上訴庭裁決 再封殺免學貸計畫

熱門新聞

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-15 12:38
丁邦容教授在她工作的癌症中心前留影。(記者王明心／攝影)

獲選美國國家科學院院士 丁邦容歸功團隊

2022-11-09 02:10
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州女子為了圓謊 殺人奪胎被判死刑

2022-11-10 22:11
40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

2022-11-11 12:12
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

哄騙分居孕妻喝水 德州律師被錄下竟在水中加料

2022-11-10 18:53
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

2022-11-13 13:43

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝