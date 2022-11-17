芝加哥華諮處 12月推出3場地稅上訴講座

芝城華人 諮詢服務處房屋中心與庫克郡房產評估委員會，將在12月12日、12月13日在華埠 舉辦三場大型「地稅再上訴」講座，免費入場但須事先取得門票。

華諮處房屋中心表示，去年共收集了多達467份上訴表格，有效協助社區居民降低地稅，今年該中心將繼續為社區居民服務，且擴大舉辦，三場講座時間為：

12月12日下午2時至4時以及當天晚上5時至7時；12月13日的場次為下午2時至4時。

地點均在華諮處三樓禮堂，由於每場講座最多容納120位參與者，參與者需事先報名取得門票才能進場。

有意參加的屋主，即日起周間上午9時到下午4時30分(中午12時到下午1時午休不發票)，可攜帶身分證件ID及房地產稅單，前往華諮處大廳領取入場門票。門票先到先得，發完為止。

華諮處房屋中心服務內容包括：置業安居購房知識講座，幹預法拍及房貸危機救助，地稅減免及上訴，老人公寓及廉租房申請，長者小型房屋維修，信用建立及修複等一系列免費服務。

如需獲取更多資訊，請電郵[email protected]或致電(312)791-0418轉房屋中心。