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華博館焦點系列 「徐冠宇：待見」壓軸

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華博館的梅素蘭(右一)、摩拉爾製作的李煥庭(左二)與焦點系列壓軸展覽攝影師徐冠宇(右二)。(華博館提供)
華博館的梅素蘭(右一)、摩拉爾製作的李煥庭(左二)與焦點系列壓軸展覽攝影師徐冠宇(右二)。(華博館提供)

芝加哥美洲華裔博物館「焦點系列」，即日起到12月17日為止，推出華裔攝影家「徐冠宇：待見」展覽，此項展出也將為此系列畫下第一年度的完美句點。

焦點系列由華博館與摩拉爾製作(Molar Productions)的李煥庭共同發起，這次特展聚焦於徐冠宇在華博館展出的一件龍袍，以及「紐約時報」在報導新冠疫情時反復使用亞洲面孔的現象。

該作品挑戰觀眾去重新考慮平行存在於三個時期的殖民化、物化、戀物情節、和種族主義的實例。徐冠宇在本次裝置作品採用多種媒介，包括攝影、霓虹燈文字、和光柵片。

華博館展覽策劃委員會主席梅素蘭說，很高興能與李煥庭成功合作展示華裔藝術家的作品，她提到，「焦點系列」在今年3月開幕，主要面向社區以及芝加哥更多的觀眾，介紹、推廣、和慶祝美國華人不同的藝術願景和經驗，並聚焦和反思華裔自身跟當代視覺文化的關係。這也是華博館首次嘗試推出本地新晉和中生代華裔藝術家的作品。

徐冠宇在香檳伊利諾大學(UIUC)擔任講師，他受到承載意識形態的美國視覺文化以及傳統中式家庭教養的影響，其藝術實踐審視攝影機制的權力生產，並探問個人自由及其與政治制度的關係。他的創作從一名華人男同性戀者的角度出發，在攝影、新媒體和裝置等媒介之間轉換，而這種流動性與他流離和斷裂化的身份密不可分。

徐冠宇曾獲多個獎項和獎金肯定，其中包括2022年芝加哥文化事務和特別活動委員會(DCASE)的藝術家獎助計畫，並曾在紐約和芝加哥等地完成駐地創作。他的作品在美國和國際上均有展出，被媒體廣泛刊登報道，並被美國多個藝術機構收藏。

芝美洲華裔博物館目前開放時間為周三和周五上午9時30分至下午2時，周六上午10時至下午5時，周日上午10時至下午4時。

華裔 攝影 芝加哥

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