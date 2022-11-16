感恩節大餐成本增13％ 餐廳吃或更實惠

對許多家庭來說，傳統感恩節大餐就是家人齊聚展現與分享廚藝的機會，不過，受物價上漲影響，感恩節在家料理大餐的花費，將比去年提高13.5％，專家建議，今年改到餐廳享受美食，或許將更實惠、明智。

芝加哥WGN第九新聞頻道報導，富國銀行(Wells Fargo)最近發表的一份報告指出，今年在家料理感恩節大餐與到餐廳用餐的花費差不多。根據勞工統計局資料，從去年11月至今的消費者物價指數 (CPI)顯示，一般餐館的食物成本價格增幅為5.79%，而坊間超市雜貨店的價格增幅則達9.81%，兩者間的差距，意味著到餐廳用餐跟在家煮食同一道菜的價格差不了多少。

富國銀行報告提到，換句話說，今年感恩節到餐廳聚餐的花費跟購買食材回家料理的成本差距縮小，而到餐廳吃飯還省了時間與精力。

該份報告列出多項食材的價格變動，例如一年以來，雞蛋 的售價上升了32.5%，奶油也漲了25％，水果與蔬菜貴了7.3%，如果今年計畫在家料理感恩節大餐，預估開銷將比去年增加23％。

富國銀行報告建議，外出用餐可能價格不斐，但今年這筆費用可能會花得比較值得，因為飛漲的食材成本對雜貨超市的影響，比對餐館來得更直接更巨大。

密西根州 立大學食品經濟學家歐塔葛(David Ortega)也表示，今年的節日很難躲過高物價的衝擊。市場研究公司IRI的預測指出，今年感恩節大餐的花費將比去年同期增加 13.5%。