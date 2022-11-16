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芝加哥感恩節火雞量少價揚 每磅貴0.3元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於每磅價格揚升，今年感恩節在家烤火雞的成本也跟著增加。(特派員黃惠玲／攝影)
由於每磅價格揚升，今年感恩節在家烤火雞的成本也跟著增加。(特派員黃惠玲／攝影)

距離感恩節僅剩不到10天，過節大餐必備的火雞也進入熱賣期，不過由於今年春季禽流感爆發而宰殺了不少雞群，加上通貨膨脹等因素，導致今年的火雞平均每磅售價比去年同期增加0.32元，而超市的火雞尺寸也明顯比往年縮水。

根據聯邦農業部的報告，今年火雞每磅價錢為1.55元，比去年同期的1.23元貴了0.32元。價格上漲的原因，與今年春季禽流感肆虐有相當關係。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，今年有5000多萬隻鳥類、商業家禽與羊群感染禽流感，伊利諾州農產局(Illinois Farm Bureau)畜牧業項目副主任邦廷(Tasha Bunting)表示，禽流感的爆發，導致今年的火雞數量比去年同期減少了3％，她說，今年想要買大尺寸火雞的民眾，恐怕也很難如願，因此建議購買兩隻火雞或以其他肉品替代火雞。

農業部將火雞售價上漲的部分原因，歸咎於飼養火雞的飼料相關產品通貨膨脹，邦廷對此說法表示同意，她說，包括飼料成本、汽油與運輸成本非常高，這些情況都影響了消費者最終支付的農產品零售價格。

伊州侯卡火雞農場(Ho-Ka Trukey Farms)東主考夫曼(Kayla Kauffman)表示，今年從農場送往芝加哥的數千隻火雞，每磅價格比去年同期約貴了0.3元，「運輸成本是增加最多的部分，因為我們找不到司機送貨，最終必須提高價格與同業競爭才能找到人」，她也提到，因為農場是在傳播禽流感病毒的大鵝南遷後，才開始飼養這批火雞，很幸運禽流感對她的農場影響不大。

經營肉品零售店Edgewater Produce的老闆達拉斯(Pete Dallas)說，今年他必須到處找火雞供應源，以往每周都會推出火雞銷售的一家供應商，已經暫停此服務超過兩個月。

芝城一些南北華埠餐館業者，也紛紛推出「烤鴨或烤豬替代火雞」的銷售方案，積極爭取感恩節大餐市場，日前到北華埠新華燒臘訂購感恩節烤鴨的顧客林莉表示，往年每年過節都吃烤火雞，今年大家都想輕鬆一點並換換口味，因此改定兩隻烤鴨取代火雞餐。

流感 華埠 通貨膨脹

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