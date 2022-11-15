芝市、庫克郡 新冠傳播風險升至中級

芝加哥 衛生局局長亞瓦迪表示，隨著氣溫下降，該市新冠染疫病例再度出現增加，即起芝加哥社區傳播風險從原來的最低等級等升高到「中級」，亞瓦迪建議民眾，尤其是年紀大以及免疫力較差的群體，如到人多的室內區域，最好戴上口罩。

亞瓦迪說，感染以及住院人數提高，意味著符合接種條件者，應該盡快施打新版補強劑，她說，俗稱第五劑的新冠加強疫苗，是針對新的病毒而推出，她表示，還有10天就到感恩節了，預計與冬季相關的呼吸道病毒將隨之增加，「我希望大家及時接種最新的新冠疫苗，並施打流感疫苗 」，否則歲末節日陸續到來，將有很多機會在室內聚集，「我擔心到時新冠與流感將因此肆虐傳播，尤其是沒有接種疫苗者，一旦感染可能會出現嚴重後果」。

她鼓勵凡年滿5歲者，都去施打最新版的新冠疫苗，根據統計，芝市至今僅有13％的符合施打資格者去接種了新版補強疫苗。亞瓦迪說，「沒有最新的疫苗施打，等於沒有受到最完善的保護，不管你之前有沒有打過疫苗，都應該了解到最新的補強針與之前的疫苗不同類，新疫苗可以更好的抵禦當前與未來的病毒株。

庫克郡以及麥克亨利郡(McHenry)、湖郡、杜佩琪郡(DuPage)、威爾郡(Will)以及葛朗地郡(Grundy)等的新冠病毒社區傳播風險，也跟芝加哥一樣升級到「中等」，上述郡縣近來染疫人數穩步上升，住院人數也有增加趨勢，因此比較容易感染的群體，務必留意防疫。其他仍維持「低等」傳播風險的郡縣，則有肯德爾郡(Kendall)、坎恩郡(Kane)。

過去一周，伊州 平均每周每天有1926人染疫，比上個月增加了24％，此數據還不包括許多在家使用自我測試劑陽性的民眾。上周三伊州染疫住院人數超過1000人，比上個月同期增加了15%。

不過，儘管染疫與住院數都呈現增加趨勢，但染疫死亡人數相對平穩，平均每天維持在8名死亡的水平，疫情爆發至今，伊州有3萬5327人染疫死亡。

有關新版疫苗施打信息，可查詢市府官網：vaccines.gov。