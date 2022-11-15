大芝加哥節日燈光秀陸續點亮

林肯公園動物園燈光秀每年吸引許多民眾遊客前往參觀。(特派員黃惠玲／攝影)

年底感恩、聖誕、新年假期即將接連到來，大芝加哥地區各種節日燈光秀也陸續展開，包括芝城 千禧公園、芝城林肯公園動物園 (Lincoln Park Zoo)、芝郊區布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)等，都將推出精彩燈光秀，為假日增添濃厚過節氣氛。

●芝加哥植物園 燈光造景(Lightscape at Chicao Botanic Garden)：這個植物園今年推出全新的燈光展覽，包括一個長130呎的燈光燧道，這條路將裝上特製的700多顆星星，非常美麗壯觀，即日起開放，門票14到30元不等。

●林肯公園動物園燈光秀：(ZooLights at Lincoln Park Zoo)：這項活動已經邁入第28年，也是芝加哥每年最受歡迎的過節傳統之一， 今年的節日燈光秀將在11月18日到23日，11月25日到30日，以及12月的2到14日、16到23日，還有26日到31日、明年1月1日開放參觀，門票5元，其中11月21日及28日，12月5日、12日、19日及26日可免費入場。

●芝千禧公園聖誕樹：今年選中55呎高的科羅拉多藍雲杉作為芝城代表聖誕樹，這棵樹幾十年來長在芝城郊區莫頓格羅夫(Morton Grove)的一處民宅，今年擊敗了其他參選的80多棵樹，登上芝市官方聖誕樹名單，市府將在11月18日傍晚舉行點燈儀式，聖誕樹將豎立在密西根大道與華盛頓街口，且一直點亮到明年1月8日。

●芝北郊閃亮燈光秀(Shine Light Show)：11月18日開幕的這項活動，將分別在North Brook以及香柏市(Schaumburg)舉行，參觀者將可開車經過點滿百萬盞LED燈的盛況，門票周間每輛車32.99元，周末42.99元，網址：www.shinelightshow.com。

●芝壯麗大道點燈遊行(The Magnificent Mile Lights Festival)：今年的遊行將在19日傍晚5時30分舉行，屆時沿著北密大道上的200棵路樹，都將隨著遊行隊伍通過逐一點亮，活動免費參觀。

●摩頓植物園燈光展覽：(Illumination：Tree Lights at the Morton Arboretum)：19日到明年1月7日期間，位於西郊的這座植物園將有精彩燈光秀，時間為每日下午4時30分到9時30分，購票請查詢：www.mortonarb.org。

●布魯克菲爾德動物原假日魔幻(Holiday Magic at Brookfield Zoo)：活動將在11月25日開幕，到12月31日結束，整個動物園內的燈飾多達兩百萬盞，相關門票信息可查詢：www.czs.org。

●海軍碼頭點亮湖畔(Light Up the Lake at Navy Pier)：此活動11月25日到明年1月7日期間舉辦，地點在海軍碼頭的嘉年華大廳(Festival Hall)，門票17到27元間，詳情查：www.navypier.org。