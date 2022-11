大芝加哥節日燈光秀陸續點亮

林肯公園動物園燈光秀每年吸引許多民眾遊客前往參觀。(特派員黃惠玲/攝影)

年底感恩、聖誕、新年假期即將接連到來,大芝加哥地區各種節日燈光秀也陸續展開,包括芝城 千禧公園、芝城林肯公園動物園 (Lincoln Park Zoo)、芝郊區布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)等,都將推出精彩燈光秀,為假日增添濃厚過節氣氛。

●芝加哥植物園 燈光造景(Lightscape at Chicao Botanic Garden):這個植物園今年推出全新的燈光展覽,包括一個長130呎的燈光燧道,這條路將裝上特製的700多顆星星,非常美麗壯觀,即日起開放,門票14到30元不等。

●林肯公園動物園燈光秀:(ZooLights at Lincoln Park Zoo):這項活動已經邁入第28年,也是芝加哥每年最受歡迎的過節傳統之一, 今年的節日燈光秀將在11月18日到23日,11月25日到30日,以及12月的2到14日、16到23日,還有26日到31日、明年1月1日開放參觀,門票5元,其中11月21日及28日,12月5日、12日、19日及26日可免費入場。

●芝千禧公園聖誕樹:今年選中55呎高的科羅拉多藍雲杉作為芝城代表聖誕樹,這棵樹幾十年來長在芝城郊區莫頓格羅夫(Morton Grove)的一處民宅,今年擊敗了其他參選的80多棵樹,登上芝市官方聖誕樹名單,市府將在11月18日傍晚舉行點燈儀式,聖誕樹將豎立在密西根大道與華盛頓街口,且一直點亮到明年1月8日。

●芝北郊閃亮燈光秀(Shine Light Show):11月18日開幕的這項活動,將分別在North Brook以及香柏市(Schaumburg)舉行,參觀者將可開車經過點滿百萬盞LED燈的盛況,門票周間每輛車32.99元,周末42.99元,網址:www.shinelightshow.com。

●芝壯麗大道點燈遊行(The Magnificent Mile Lights Festival):今年的遊行將在19日傍晚5時30分舉行,屆時沿著北密大道上的200棵路樹,都將隨著遊行隊伍通過逐一點亮,活動免費參觀。

●摩頓植物園燈光展覽:(Illumination:Tree Lights at the Morton Arboretum):19日到明年1月7日期間,位於西郊的這座植物園將有精彩燈光秀,時間為每日下午4時30分到9時30分,購票請查詢:www.mortonarb.org。

●布魯克菲爾德動物原假日魔幻(Holiday Magic at Brookfield Zoo):活動將在11月25日開幕,到12月31日結束,整個動物園內的燈飾多達兩百萬盞,相關門票信息可查詢:www.czs.org。

●海軍碼頭點亮湖畔(Light Up the Lake at Navy Pier):此活動11月25日到明年1月7日期間舉辦,地點在海軍碼頭的嘉年華大廳(Festival Hall),門票17到27元間,詳情查:www.navypier.org。