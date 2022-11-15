雖然財務變差 芝加哥人均過節預算1700元 比去年增2成

年底購物旺季到來，各大商場紛紛推出節日裝飾刺激買氣。(特派員黃惠玲／攝影)

歲末購物季節來臨，芝加哥 商圈也紛紛換成節日裝飾，掛上閃閃發亮的燈飾，今年通貨膨脹、物價高漲，但似乎未對芝城消費者的節日消費預算 造成影響，根據一份新出爐的調查，芝加哥人今年平均將花掉1708元過節，比去年同期增長22％，不過大家購買禮物的預算則會比去年減少。

由芝加哥德勤公司(Deloitte Chicago)發布的這份報告顯示，今年節日有37％的民眾都表示自己的財務情況比去年同期差，因此在過節花費方面也出現與往年不太一樣選擇，其中今年芝加哥消費者的人均花費趨勢與全美一致，過節預算總金額雖然上漲，但受訪民眾將傾向於把錢花在家庭團聚、餐廳聚餐、購買音樂會門票、旅行等慶祝方式體驗節日，相對選購禮物的比率也隨著降低。

購物方式，其中約63％的消費者喜歡網購，人數與往年差不多，不過到實體店購物的比率逆勢成長，達到35%，比去年同期提高了7個百分點。

經歷過去兩年物流運輸或商品缺貨的節日購物困難，部分消費者為避免無法如期寄送禮物，紛紛提前完成節日購物，數據顯示，約有38％的這類消費者今年提前展開節日購物，其中更有四分之一在10月底就已經完成節日購物。

至於哪一天是消費者傾心的購物日？調查發現，超過一半的芝加哥消費者(51％)仍然將選擇在感恩節過後的「黑色星期五 」以及周一網路購物日(Cyber Mondy)進行今年年底的節日採購。

此外，今年店家也將「黑色星期五」的折扣日提前舉辦，此做法也日益成為商家經營趨勢。

在全美範圍方面，該報告指出今年過節人均花費為1455元，比去年同期上漲17％。其中花在家庭聚會、旅行、欣賞表演等節日體驗的金額為575元，另外購買禮物的預算為507元，選擇購買禮卡等非實體禮物的花費則約373元。