我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

雖然財務變差 芝加哥人均過節預算1700元 比去年增2成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
年底購物旺季到來，各大商場紛紛推出節日裝飾刺激買氣。(特派員黃惠玲／攝影)
年底購物旺季到來，各大商場紛紛推出節日裝飾刺激買氣。(特派員黃惠玲／攝影)

歲末購物季節來臨，芝加哥商圈也紛紛換成節日裝飾，掛上閃閃發亮的燈飾，今年通貨膨脹、物價高漲，但似乎未對芝城消費者的節日消費預算造成影響，根據一份新出爐的調查，芝加哥人今年平均將花掉1708元過節，比去年同期增長22％，不過大家購買禮物的預算則會比去年減少。

由芝加哥德勤公司(Deloitte Chicago)發布的這份報告顯示，今年節日有37％的民眾都表示自己的財務情況比去年同期差，因此在過節花費方面也出現與往年不太一樣選擇，其中今年芝加哥消費者的人均花費趨勢與全美一致，過節預算總金額雖然上漲，但受訪民眾將傾向於把錢花在家庭團聚、餐廳聚餐、購買音樂會門票、旅行等慶祝方式體驗節日，相對選購禮物的比率也隨著降低。

購物方式，其中約63％的消費者喜歡網購，人數與往年差不多，不過到實體店購物的比率逆勢成長，達到35%，比去年同期提高了7個百分點。

經歷過去兩年物流運輸或商品缺貨的節日購物困難，部分消費者為避免無法如期寄送禮物，紛紛提前完成節日購物，數據顯示，約有38％的這類消費者今年提前展開節日購物，其中更有四分之一在10月底就已經完成節日購物。

至於哪一天是消費者傾心的購物日？調查發現，超過一半的芝加哥消費者(51％)仍然將選擇在感恩節過後的「黑色星期五」以及周一網路購物日(Cyber Mondy)進行今年年底的節日採購。

此外，今年店家也將「黑色星期五」的折扣日提前舉辦，此做法也日益成為商家經營趨勢。

在全美範圍方面，該報告指出今年過節人均花費為1455元，比去年同期上漲17％。其中花在家庭聚會、旅行、欣賞表演等節日體驗的金額為575元，另外購買禮物的預算為507元，選擇購買禮卡等非實體禮物的花費則約373元。

芝加哥 預算 黑色星期五

上一則

維州州長提案修歷史課內容 幼稚園增愛國教育 1年級學批判性思考

延伸閱讀

感恩、聖誕、新年假期…大芝加哥燈光秀陸續點亮

感恩、聖誕、新年假期…大芝加哥燈光秀陸續點亮
球隊之寶 滿場奔跑

球隊之寶 滿場奔跑
芝加哥天河城「NOODLE CREATIONS」 風味獨特 經濟實惠 今天就來試試吧

芝加哥天河城「NOODLE CREATIONS」 風味獨特 經濟實惠 今天就來試試吧
嚇阻罪犯 芝9分局：每周末增派警車駐守華埠

嚇阻罪犯 芝9分局：每周末增派警車駐守華埠
確保商圈購物安全 芝加哥增加徒步巡警

確保商圈購物安全 芝加哥增加徒步巡警
芝加哥傳統僑社資深僑領李振民夫婦舉辦生日會 高朋滿座

芝加哥傳統僑社資深僑領李振民夫婦舉辦生日會 高朋滿座

熱門新聞

丁邦容教授在她工作的癌症中心前留影。(記者王明心／攝影)

獲選美國國家科學院院士 丁邦容歸功團隊

2022-11-09 02:10
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州女子為了圓謊 殺人奪胎被判死刑

2022-11-10 22:11
休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-14 20:42
40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

2022-11-11 12:12
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

2022-11-13 13:43
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

哄騙分居孕妻喝水 德州律師被錄下竟在水中加料

2022-11-10 18:53

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已