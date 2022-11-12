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密西根舞獅隊 底特律圖書館演出受歡迎

密西根訊
舞獅活動非常受到小朋友歡迎。(密西根舞獅隊提供)
舞獅活動非常受到小朋友歡迎。(密西根舞獅隊提供)

密西根舞獅隊日前在底特律圖書總館舉辦舞獅文化宣傳，也為因新冠疫情關閉兩年多的圖書總館兒童圖書部，帶來第一場寓敎於樂的大型文教活動。

新上任的底特律總館兒童圖書部門經理戴維斯(Halima Davis)熱情歡迎密西根舞獅隊，她表示，底特律在新冠期間受到極大的衝擊，底特律圖書館在疫情期間，21個圖書館有15個分館暫停營業，疫情減緩後，原本關閉的圖書館從暑假起階段性開放，她說，密西根舞獅隊的表演是兒童圖書部門重新開放後的第一個大型文教活動，儘管當天仍規定要戴口罩才能入館，仍吸引滿座的家長和孩子參與。

密西根舞獅隊以紅色對聯，祝福在場民眾福氣及平安。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊以紅色對聯，祝福在場民眾福氣及平安。(密西根舞獅隊提供)

密西根舞獅隊以生動活潑的方式解說了龍跟獅子的不同，並說明亞洲古老的傳說裡，舞獅頭上有圓鏡讓妖魔現形，還有獨角和妖魔戰鬥，保障人民的平安，

後來延伸到過年、喜慶等場合，都會邀請舞獅表演，希望帶來幸運跟平安。

舞獅隊隊長古皓元表示，當舞獅接近時，歡迎民眾摸祂，因為舞獅毛茸茸的，就像寵物狗一樣，他也建議不要摸獅子的屁股，因為那其實是隊員的屁股，幽默解說引起滿場笑聲。小朋友在有獎徵答部分搶答踴躍，最後有九名幸運者獲贈小禮物。

當天舞獅隊員還現場指導打獅鼓，十分受到歡迎；摺獅頭需要細心的按照折線才能完成，同樣吸引許多大人小孩駐足學習。

戴維斯(前左一)帶舞獅隊員到圖書館原始壁畫合影，壁畫主圖是1923 年由 Fre...
戴維斯(前左一)帶舞獅隊員到圖書館原始壁畫合影，壁畫主圖是1923 年由 Frederick J. Wiley 繪製的法國及印地安人佔領時的密西根地圖。(密西根舞獅隊提供)

戴維斯在活動告一段落後，帶著舞獅隊成員一起在具有百年歷史的圖書館原始壁畫前留影。壁畫主圖是1923 年由 Frederick J. Wiley繪製法國及印地安人佔領時的密西根地圖。

密西根舞獅隊的隊員為第二代台裔及馬來西亞裔的移民第二代，年齡在12到17歲間，大家利用周末在大底特律區以舞獅表演服務社區，也會到一些機構協助鬆土修建花園，或分發書籍與文具，捐贈保暖衣物及玩具。

圖書館 疫情 亞裔

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