利率激增 房市退燒 伊州房價將開始下滑

專家表示，伊州房市隨著房貸利率激增退燒。(pixabay)

炙手可熱的房地產 市場最終可能降溫，並同時導致房價 下跌。芝加哥伊利諾大學(UIC)房產系系主任(Stuart Handler Real Estate Dept.)麥克米倫(Daniel McMillen)指出，房價的上揚不可能明顯超過收入增長的速度，「是時候房市價格開始下滑了」。

隨著利率 上升，房價出現2012年以來的首次下跌。疫情期的房地產熱潮吸引了大量投資者進入市場，現在這些投資者可能正在大幅降價出清庫存。

麥克米倫表示，房屋價格成長的速度，不可能大幅超過民眾收入增加的幅度，因此可以推斷房市是時候下滑了，事實上這種情況已經發生了。

雖然大多數房地產專家預估這波房價下跌，不會重演2006年到2012年間的全球金融危機，導致房價下挫27%的大幅變化，但他們均一致預測目前房價將出現調整。

與去年同期相比，伊州9月份的房屋銷售量下降了19%，在此同時房價仍略有上漲。

至於房地產泡沫是否即將破滅？房地產顧問伯恩斯(John Burns)日前曾發表專文表示，目前20個樓市泡沫跡象指標中，其中16個已經出現「閃紅色」(flashing red)，包括包括住房負擔能力下降、銷售下滑和需求減弱。

對於「泡沫」理論眾說紛紜，但有一件事是大多數人都認同的，那就是房地產市場正在經歷調整，而且很可能會持續到明年。

許多專家說，德州、加州和美國西南部的房地產市場，可能會出現最大的價格調整，因為這些地區的房價都太貴了。

數據公司ATTOM的一份報告指出，今年房屋貸款的平均利率翻了一番，30年固定利率貸款超過了6%。與此同時，股市暴跌、通貨膨脹率達到40年來的最高點。該報告顯示，房屋法拍的數量，在過去一年增加了一倍。

金融學教授布朗(Aaron Brown)向房產網站Realtor.com表示，短期內房市很難看到任何令人愉快的結果，但該市場不會到拖垮金融體系的程度。