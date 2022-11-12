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確保商圈購物安全 芝加哥增加徒步巡警

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝九分局局長傑洛米(圖中)表示，警局將增派巡邏警力到商家聚集區，確保購物安全。(芝警局直播截圖)
芝九分局局長傑洛米(圖中)表示，警局將增派巡邏警力到商家聚集區，確保購物安全。(芝警局直播截圖)

歲末購物季節即將來臨，芝加哥警方10日在華埠廣場宣布，即日起將在包括華埠在內的全市範圍內增加巡邏警力，尤其商家雲集的購物商圈將是重點執行目標。

第九警分局局長傑洛米(Don J. Jerome)說，過去幾年間，警方已經從犯罪模式學到經驗，也做出改進。警局社區警政總監布魯克斯(Glen Brooks)表示，將在全芝加哥市增加徒步巡邏的警察，同時也會派出「商家聯絡專員」(business liaison officer)定期走訪與檢查人潮聚集主要商圈。

11日多名警查在華埠商圈分發傳單，提醒商家如何確保節日期間的商店、顧客與員工安全。

芝城華商會會長李建明表示，他相信增加巡邏會對改善治安有所幫助，「過去三年，華埠在公共安全方面經歷相當多困難，很高興市警局提出可能解決的方案」。

芝警局也呼籲商家東主能夠踴躍參加定期舉辦的社區警民會議(neighborhood beat meeting)，一旦遭遇竊賊或其他治安事件，務必盡快與警察局聯繫，布魯克斯說，「公眾安全是我們的責任，商家聯絡專員將盡力提供資訊，協助當地商業安全營運，且讓每個消費者在芝加哥安心購物」。

CPD希望戰略性的警力安排，能夠緩解購物者和店主的擔憂心理，傑洛米說，犯罪案件在高能見度的警力巡邏下，預期將有明顯改善，但他也重申「報案」的重要性，「你如果不打電話給警察，那麼我們就不會知道發生哪些案件，也很難安排警力解決問題」。

警方也提醒企業主，下班前務必確保所有門窗都已經關上鎖好，且確認監視攝影機與照明燈光都運作正常。

去年11月時，全市零售商店的竊盜案比2020年同期大幅增加，其中包括多宗「砸搶」(smash-and-grabs)的暴力搶劫案，根據市府數據，2020年11月跟12月，共有886件商家竊案；2021年11月及12月，這類案件激增到1224宗。

芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)的狄斯塔席(Kiana Distasi)說，年底節日購物旺季是商家的營運黃金期，上周環區的人潮量僅達到2019年的25%，原因就在市區治安太差嚇阻了消費者腳步。

華埠 芝加哥 警察

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