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嚇阻罪犯 芝9分局：每周末增派警車駐守華埠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華商會會長李建明(右前)感謝芝警局局長布朗(左二)及相關警官協助解決華埠治安問題。(華商會提供)
華商會會長李建明(右前)感謝芝警局局長布朗(左二)及相關警官協助解決華埠治安問題。(華商會提供)

芝加哥第九警分局局長傑洛米(Don J. Jerome)與芝城華商會聯合宣布，為強化守護華埠安全，協助解決商家與居民對於治安的困擾，從即日起，每周末將增派一輛警車固定駐守在華埠「天下為公」牌樓旁，傑洛米說，預計明年起這項服務可望擴大到每天晚上都增派警車。

芝城華商會表示，治安問題已經對商家、居民造成相當大的影響，商會因此近日多次與芝加哥警局及第九警分局進行會議，討論並尋求解決方案。經過協商，九分局從11日晚間起，增派一輛警車，固定駐守在「天下為公」牌樓下，以加強華埠治安。

目前新增的警車駐守時間，為每周五及周六晚間7時至隔日凌晨1時，傑洛米表示，計畫2023年進一步延長警車駐守華埠時間，預計將從現行的周末，擴大到每個晚上都有額外警車在華埠牌樓，藉此進一步加強維護及保障華埠社區的安全，並強化警民合作。

華商會會長兼華埠治安基金董事李建明表示，這是一個非常好的消息，華埠治安一直受到商家業主及居民的大力關注，自他接任華商會會長以來，多次與芝加哥警局及第九分局辦公室官員討論協商，提出希望增派警車、加強警力，來協助改善華埠治安。

李建明並特別感謝芝加哥警察局局長布朗(David O. Brown)、副局長卡特(Eric Carter)的協助，讓解決治安問題有新的進展，他說，警車駐守華埠，可望達到嚇阻犯罪份子的一定作用，增強商家及居民對治安問題的信心。華商會將會繼續加強與警局合作，多方面尋求方法改善華埠治安。

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