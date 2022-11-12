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芝加哥傳統僑社資深僑領李振民夫婦舉辦生日會 高朋滿座

本報芝加哥訊
李振民夫婦生日會與家人合照。
李振民夫婦生日會與家人合照。

芝加哥華人社區資深僑領、前中華會館中文學校董事長李振民先生夫婦日前在唐人街翠亨屯餐館舉辦生日會，慶祝93歲生日。當晚的生日會高朋滿座，除李振民先生夫婦家人及親朋好友外，應邀出席生日會的僑社領袖包括：芝城中華會館主席伍健生夫婦，董事長陳達偉，中華會館前主席關其練夫婦、梅楹仲夫婦、區一平夫婦，芝城安良工商會主席伍換光夫婦，協勝公會專員陳羨韶夫婦、顧問鄭汝創，李氏公所元老李本安夫婦、李秉樞夫婦、李金亮夫婦，芝城華僑婦女會元老黃湯凝香、黃伍佩玲夫婦，還有多位僑領包括梅悅文夫婦、李朱美卿等近百人歡聚一堂，切蛋糕、唱生日歌，大家把酒言歡，祝福李振民先生夫婦生日快樂，場面十分喜慶歡樂！

生日會由當天93歲生日的壽星李振民先生首先致辭歡迎并感謝大家百忙之中賞臉出席，李振民先生說，大家要承傳中華傳統美德，孝敬父母，孝敬老人，他也祝所有朋友身體健康，萬事如意！中華會館主席伍健生等一眾僑領也致詞向李振民先生夫婦祝壽，祝賀他們夫婦福如東海，壽比南山，長命百歲！大家贊揚李振民先生夫婦熱心僑社數十年，是德高望重的僑領。李氏公所元老李本安聲稱，早期曾擔任李氏公所主席、議長等職的李振民先生，關心公所會務，為公所發展出謀獻策，貢獻良多，當天生日會李振民先生夫婦還將收到的紅包全部捐贈給中國城的學校，做善事不甘後人，值得稱頌！

李振民先生夫婦來美打拼幾十年，為人低調善良，熱心公益，疫情前，李家上下慷慨好客，每年的中秋節都組織有上百人參加的文藝活動，唱歌跳舞，出錢出力，還其樂無比！李府新老朋友眾多，很多朋友都是維持了幾十年的老朋友，在芝加哥僑社口碑極佳。當天與會者都紛紛祝福李振民先生夫婦龍馬精神，健康平安！

 

李振民夫婦生日會高朋滿座！
李振民夫婦生日會高朋滿座！
李振民夫婦生日會高朋滿座！
李振民夫婦生日會高朋滿座！
僑領們致辭向李振民夫婦祝壽！
僑領們致辭向李振民夫婦祝壽！
李振民先生在生日會致辭。
李振民先生在生日會致辭。
李振民夫婦生日會高朋滿座！
李振民夫婦生日會高朋滿座！
李振民夫婦生日會與親朋好友合照。
李振民夫婦生日會與親朋好友合照。
李振民夫婦切生日蛋糕。
李振民夫婦切生日蛋糕。

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