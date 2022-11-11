芝加哥中西部10大雕塑公園免費逛 你去過幾處？

史考基北岸雕塑公園中的雕塑。(史考基北岸雕塑公園官網)

在芝加哥以及附近開車約四個多小時可到的戶外雕塑 公園，提供遊客漫遊與想像空間，趁著深秋天氣仍未嚴寒，不妨走訪以下十個免費公園。

一、史考基北岸雕塑公園(Skokie Northshore Sculpture Park)

沿著6.5哩長的北岸河邊(North Shore Channel)的草坪和樹林間，在2哩長的路徑上有60多件雕塑，有木材、玻璃纖維、粘土等多種材料製成不同主題的作品。sculpturepark.org。

二、 內森馬尼洛雕塑公園(Nathan Manilow Sculpture Park)

位於州長州立大學(Governors State University)內，佔地有 100 英畝，距離芝加哥市中心僅 35 哩。大部分雕塑作品來自伊利諾州的藝術家。govst.edu/NMSP。

三、林登雕塑花園(Lynden Sculpture Garden)

位於威斯康辛州，佔地 40 英畝，有一千多棵樹、池塘，以及 50 多件大型雕塑。lyndensculpturegarden.org。

四、 哈安雕塑花園(Haan Sculpture Garden)

有印第安納州 的藝術家創作的27件青銅和陶瓷雕塑。thehaan.org。

五、萬德爾雕塑花園(Wandell Sculpture Garden)

佔地 22 英畝，位於伊州厄本納鎮(Urbana)的梅多布魯克公園(Meadowbrook Park)內，有 29 件藝術品。urbanaparks.org/parks/wandell-sculpture-garden。

六、新田(NewFields)

位於印第安納州，佔地 100 英畝的公園中，有多雕塑與一個 35 英畝的湖泊。discovernewfields.org。

七、史蒂文斯點雕塑公園(Stevens Point Sculpture Park)

位於威斯康辛州，佔地 20 英畝。stevenspointsculpturepark.org。

八、雕塑步道戶外博物館(Sculpture Trails Outdoor Museum)

佔地50 多英畝，有印第安納州藝術家馬西(Gerry Masse)收藏世界各地160 多件作品。502-554-1788；sculpturetrails.com/。

九、萊教育和藝術中心(Lay Center for Education and the Arts)

該公園位於密蘇里州 的聖路易斯大學(Saint Louis University)內，佔地 20 英畝。 slu.edu/lay-center。

十、勞邁爾雕塑公園(Laumeier)

佔地 105 英畝，距離聖路易斯市中心僅 20 分鐘路程，是密蘇里州最大、最古老的雕塑公園之一，展示有 70 多件雕塑。 laumeiersculpturepark.org。