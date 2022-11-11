我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

芝加哥中西部10大雕塑公園免費逛 你去過幾處？

記者陳曼玲／綜合報導
史考基北岸雕塑公園中的雕塑。(史考基北岸雕塑公園官網)
史考基北岸雕塑公園中的雕塑。(史考基北岸雕塑公園官網)

在芝加哥以及附近開車約四個多小時可到的戶外雕塑公園，提供遊客漫遊與想像空間，趁著深秋天氣仍未嚴寒，不妨走訪以下十個免費公園。

一、史考基北岸雕塑公園(Skokie Northshore Sculpture Park)

沿著6.5哩長的北岸河邊(North Shore Channel)的草坪和樹林間，在2哩長的路徑上有60多件雕塑，有木材、玻璃纖維、粘土等多種材料製成不同主題的作品。sculpturepark.org。

二、 內森馬尼洛雕塑公園(Nathan Manilow Sculpture Park)

位於州長州立大學(Governors State University)內，佔地有 100 英畝，距離芝加哥市中心僅 35 哩。大部分雕塑作品來自伊利諾州的藝術家。govst.edu/NMSP。

三、林登雕塑花園(Lynden Sculpture Garden)

位於威斯康辛州，佔地 40 英畝，有一千多棵樹、池塘，以及 50 多件大型雕塑。lyndensculpturegarden.org。

四、 哈安雕塑花園(Haan Sculpture Garden)

印第安納州的藝術家創作的27件青銅和陶瓷雕塑。thehaan.org。

五、萬德爾雕塑花園(Wandell Sculpture Garden)

佔地 22 英畝，位於伊州厄本納鎮(Urbana)的梅多布魯克公園(Meadowbrook Park)內，有 29 件藝術品。urbanaparks.org/parks/wandell-sculpture-garden。

六、新田(NewFields)

位於印第安納州，佔地 100 英畝的公園中，有多雕塑與一個 35 英畝的湖泊。discovernewfields.org。

七、史蒂文斯點雕塑公園(Stevens Point Sculpture Park)

位於威斯康辛州，佔地 20 英畝。stevenspointsculpturepark.org。

八、雕塑步道戶外博物館(Sculpture Trails Outdoor Museum)

佔地50 多英畝，有印第安納州藝術家馬西(Gerry Masse)收藏世界各地160 多件作品。502-554-1788；sculpturetrails.com/。

九、萊教育和藝術中心(Lay Center for Education and the Arts)

該公園位於密蘇里州的聖路易斯大學(Saint Louis University)內，佔地 20 英畝。 slu.edu/lay-center。

十、勞邁爾雕塑公園(Laumeier)

佔地 105 英畝，距離聖路易斯市中心僅 20 分鐘路程，是密蘇里州最大、最古老的雕塑公園之一，展示有 70 多件雕塑。 laumeiersculpturepark.org。

雕塑 印第安納州 密蘇里州

上一則

恆豐銀行董座吳文龍 捐東海大學20萬

下一則

德州期中選舉投票率45.7% 高於1994年後歷屆選舉

延伸閱讀

伊州國會議員賈西亞 宣布參選芝市長

伊州國會議員賈西亞 宣布參選芝市長
芝城投票踴躍 逾4成選民完成投票 高過上屆

芝城投票踴躍 逾4成選民完成投票 高過上屆
紐約客對地鐵槍手有偏見？辯護律師要求移至芝加哥續審

紐約客對地鐵槍手有偏見？辯護律師要求移至芝加哥續審
第15季亞洲影展閉幕 余香凝獲璀璨之星

第15季亞洲影展閉幕 余香凝獲璀璨之星
紐約客對地鐵槍手有偏見？辯護律師要求移至芝加哥續審

紐約客對地鐵槍手有偏見？辯護律師要求移至芝加哥續審
明年164億預算案 芝加哥市議會表決通過

明年164億預算案 芝加哥市議會表決通過

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52
金錢網站的全美宜居地2022年度排行榜出爐，新澤西州的澤西市、李堡及莫里斯頓三城市入榜。圖為座落於哈德遜河畔的李堡歷史公園，可眺望與紐約市連接的華盛頓大橋。 (Getty Images )

全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

2022-11-04 02:15
近期購屋的年輕屋主，恐面臨房屋下跌而感到後悔憂心。（德州住房廳）

年輕新屋主 憂面臨房價下降

2022-11-04 12:25
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因